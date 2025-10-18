El capitán del Espanyol estalla contra la censura de Tebas: «Habrán filmado unos pájaros en el techo»

La censura de Javier Tebas a la protesta de los jugadores no ha pasado desapercibida en el Oviedo-Espanyol. Leandro Cabrera, capitán del conjunto perico, habló después del partido acerca de la gravedad que supuso no retransmitir los primeros 15 segundos en los que los dos equipos no jugaron para manifestarse contra el partido en Miami. Una decisión que no gustó nada y provocó el enfado contra el presidente de la Liga.

«Era algo que ya teníamos pactado entre los jugadores, aunque después se quisieron sacar noticias sobre que se paraba por otras cosas que nada tenían que ver», comenzó hablando el central después de que todos los capitanes de Primera División acordasen con la AFE para plantarse contra la patronal después de ignorar sus intentos de sentarse a dialogar. «Esta semana pasada se pidió tener una reunión con LaLiga, no pudieron, daban cita para la semana que viene, cuando se sabe que siete u ocho equipos juegan en Europa y no se pueden reunir, y quieren reunirse la semana siguiente, cuando ya tienen todos las entradas vendidas y eso ya no tiene marcha atrás», exclamaba Cabrera.

En el comunicado justificaron que la decisión venía impulsada por una falta de transparencia, guion que defendió el defensa: «No tiene ningún sentido, si todo es tan transparente y honesto como ellos dicen. ¿por qué no se reúnen y se habla? La liga también dijo que en los últimos diez años dio 100 millones de euros a nosotros, pero también a otra gente que ha crecido su salario de igual manera. La coherencia debe ser para todos igual», explicó.

«Nosotros somos muy respetuosos, nos hacen jugar cada dos días y jugamos. Aquí los equipos que igual menos se perjudican igual somos el Oviedo y nosotros, los dos que van a jugar en Miami juegan cada dos días. Y después todos nos quejamos. Respeto, transparencia y es lo único que se pide», añadió.

Especialmente hizo hincapié en el hecho de que Tebas, con el fin de no dar visibilidad a la postura de los futbolistas, la televisión enfocase un plano aéreo del Carlos Tartiere hasta que empezaron verdaderamente a jugar. El capitán perico no se contuvo: «Lo único que queríamos es hacer una pausa y mostrar que estamos en desacuerdo. Después habrán filmado unos pájaros en el techo, no sé qué habrán hecho. No lo entiendo», zanjó.