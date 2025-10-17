Tebas presionó «de todas las formas posibles» a los jugadores para evitar el plante por el partido de Miami

La Liga de Javier Tebas presionó de «todas las formas posibles» a AFE y a los capitanes de Primera División para que la huelga en los primeros segundos de partido de esta jornada nueve no se llevase a cabo. Pero no lo han logrado. El plante de los futbolistas por el partido de Miami se llevará a cabo a partir de este viernes. A mediodía intentó «confundir» a la gente emitiendo una nota informativa sobre la paz en el inicio de los partidos de esta misma jornada.

Javier Tebas y su Liga siguen usando sus artimañas para utilizar el fútbol español a su antojo como viene pasando en los últimos años en España. Pero esta vez los futbolistas de Primera se han plantado. Han dicho basta. El ninguneo a la reunión que pidieron el pasado martes fue muy grosero y desde ese día se empezó a calentar entre los capitanes lo que ha ocurrido este viernes.

Los jugadores de Primera llevarán a cabo una medida de protesta no jugando los primeros 15 segundos de cada encuentro en esta jornada novena de la Liga. Una acción que deja en muy mal lugar a la patronal. Una organización que ha hecho todo lo posible para que esta huelga no saliese adelante.

Y es que la Liga de Javier Tebas ha presionado a los capitanes de Primera División y al propio sindicato de «todas las maneras posibles» según ha podido conocer OKDIARIO. Cuando la patronal ha visto que la protesta iba a seguir adelante, ha publicado una nota informativa para buscar confundir a la gente. A esa hora la huelga ya estaba prácticamente definida.

«Durante los partidos correspondientes a la jornada 9 de LALIGA EA SPORTS y la jornada 10 de LALIGA HYPERMOTION, LALIGA realizará un acto simbólico, como muestra del compromiso del fútbol con la paz. Este gesto se enmarca en un momento en el que llegan noticias esperanzadoras sobre los avances en los acuerdos de paz en el conflicto de Oriente Medio, y pretende visibilizar la importancia del diálogo y la empatía como valores universales también presentes en el deporte», emitió la Liga en un comunicado oficial poco antes de las 15:00 de la tarde como bomba de humo para intentar evitar a la desesperada la huelga de 15 segundos de los futbolistas.