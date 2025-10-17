Los jugadores de la Liga se hartan de Tebas: planean parar los partidos por el Villarreal-Barça de Miami

El fútbol español se plantea protestar contra Javier Tebas por llevarse el Villarreal-Barça de la Liga a Miami. Los capitanes de los 20 equipos de Primera División están debatiendo seriamente tomar cartas en el asunto, y pretenden hacer un plantón de 20-30 segundos durante la novena jornada del campeonato doméstico. Esta medida tendría lugar antes de los partidos que arrancan este viernes, empezando por el Oviedo-Espanyol.

Los futbolistas de la máxima categoría del fútbol español están en bastante desacuerdo con el hecho de que la Liga se lleve un partido a Miami. El pasado 8 de octubre la patronal comunicó de manera oficial que el Villarreal-Barça correspondiente a la jornada 17 del campeonato nacional se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, en lugar de hacerlo en el Estadio de La Cerámica el 20 de diciembre.

Esto ha provocado el enfado de los jugadores de Primera División con la Liga, avivado todavía más después del plantón de Tebas a los capitanes para no hablar del partido en Miami. La patronal propuso unas fechas alternativas para esta reunión posterior a la venta de entradas. Es decir, Tebas pretende sacar los tickets del encuentro antes de verse con los futbolistas. AFE les propuso conectarse telemáticamente, pero el presidente lo rechazó.

Ante el plantón liderado por Tebas de la Liga, Barcelona y Villarreal, los futbolistas, que sí se reunieron el pasado martes, definieron la hoja de ruta a seguir. Una de las cosas que se habló fue hacer plantón antes de que arranquen los partidos de esta novena jornada de la Liga. Lo que proponen los capitanes es detener el encuentro durante 20-30 segundos cuando arranquen los partidos de este fin de semana, según ha desvelado la Cadena Cope.

Los capitanes están estudiando esta medida y si en las próximas horas llegan a un acuerdo se producirá un parón al inicio de la jornada nueve de la Liga. Esto se debería conocer antes de las 21:00 horas, momento en el que comenzará el Oviedo-Espanyol, el primer partido tras el parón de selecciones. Todo esto fue impulsado por el desplante de Tebas a AFE y, por tanto, a los capitanes.

De Jong y Flick en contra de ir a Miami

La conclusión a la que AFE y los futbolistas llegan con este plantón de la Liga es que no quieren reunirse. Las fechas propuestas por Javier Tebas y los dos clubes implicados son totalmente surrealistas. Un plantón en toda regla. Y más sabiendo que AFE le propuso a la Liga, Barcelona y Villarreal que se podía reunir de manera telemática para facilitar esos problemas de agenda que tenían. Pero también dijeron que no.

Cabe recordar que Frenkie de Jong, uno de los capitanes y peso pesado del Barcelona, ya se posicionó recientemente en contra de jugar el partido en Miami. «Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo», señaló. También Flick mostró su descontento con esto en la rueda de prensa previa del partido contra el Girona: «Entiendo que los jugadores no estén contentos, yo tampoco, pero la Liga es quien decide y nos toca jugar. Tendremos después el parón de Navidad. La temporada pasada pasó lo mismo, conocemos la situación y lo respetamos».