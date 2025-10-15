La triquiñuela de Tebas a AFE: pretende vender las entradas del Villarreal-Barça antes de reunirse

Javier Tebas le ha dado plantón a AFE para no tratar el tema del partido en Miami con los capitanes de Primera División. El presidente de la Liga se ha llevado a Barcelona y Villarreal a su terreno, y los ha liderado para no reunirse con el sindicato. Además, el presidente de la patronal ha utilizado una de sus triquiñuelas para intentar argumentar su ausencia en esta reunión, proponiendo tres fechas en las que están disponibles posteriores a la venta de entradas del polémico encuentro liguero en Miami.

«Basta ya», es el sentir que hay dentro de AFE en estos momentos tras el plantón de Javier Tebas a la reunión convocada el pasado martes. El sindicato se ha plantado a este feo de la Liga y piensa que el respeto al futbolista debe prevalecer por encima de todo. El sindicato opina que lo que ha hecho la patronal es un plantón en toda regla.

La Liga propuso a AFE como alternativa a esta reunión unas fechas posteriores a la venta de entradas del partido en Miami, que la propia patronal anunció de manera oficial a través de sus canales: 21 y 22 de octubre. Y, además, en días de la semana que por la configuración del calendario los futbolistas no podrían acudir ni telemáticamente ni mucho menos de manera presencial.

Una triquiñuela de Javier Tebas para que parezca que la Liga no le ha dado plantón a AFE y que sí quiere reunirse con los futbolistas. Cuando es al revés. El presidente de la Liga, en la última carta remitida al sindicato, hizo de portavoz de Villarreal y Barcelona, y ofreció tres fechas. Todas posteriores al 21 y 22 de octubre, fechas en las que la propia Liga ha comunicado que se venderán de manera oficial las entradas para el partido de Liga.

«La preventa tendrá lugar el 21 de octubre; y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre», señaló la Liga en su comunicado oficial. AFE piensa que estas fechas propuestas por Javier Tebas son una excusa y dejan claro que la Liga no quiere reunirse con los capitanes de Primera para tratar este polémico partido en Miami que van a disputar Barcelona y Villarreal.