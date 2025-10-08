AFE convoca a la Liga, Barça y Villarreal a tener una reunión la semana que viene por el partido en Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha convocado este miércoles a la Liga, al Barcelona y al Villarreal a tener una reunión para tratar el asunto del partido de Miami. Una reunión que se llevará a cabo la semana que viene en Madrid si la patronal y ambos clubes implicados aceptan. En ella habrá también una representación de los capitanes de Primera.

Este es el siguiente paso consensuado por AFE con los 20 capitanes de Primera División. El sindicato se ha reunido este mismo miércoles con los 20 capitanes y han llegado a esta conclusión. Una reunión por videoconferencia que era complicado de llevar a cabo en pleno parón de selecciones, pero que se ha conseguido. AFE ha hablado ya con todos los capitanes y este es el siguiente paso a seguir. La decisión se tomó antes de que la Liga anunciara como oficial que el Villarreal-Barcelona se disputará el 20 de diciembre en Miami.

«Ante la ausencia de información por parte de la Liga tras la solicitud que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el pasado 12 de agosto sobre la posibilidad de disputar un partido de la Liga en Miami, el sindicato ha convocado a una reunión a la Liga, FC Barcelona y Villarreal CF para la próxima semana, a la que asistirá una representación de los capitanes de Primera División que, desde el pasado 21 de agosto de 2025, reclaman diálogo y transparencia», señala AFE este miércoles.

«La celebración de un partido de la competición doméstica fuera del territorio nacional implica cambios a nivel deportivo y en relación a sus derechos como trabajadores. Por ello, entendemos que un proyecto de estas características requiere de un consenso y un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con los principales actores, que son los futbolistas», recalca el sindicato.

AFE ha tomado esta decisión consensuada con todos los capitanes de Primera División y en la reunión con la Liga y los clubes implicados también habrá una representación de los capitanes. Será la semana que viene en Madrid. Y es que el sindicato y los jugadores siguen sin tener la información precisa de este proyecto. El sindicato también valora reunirse con el Consejo Superior de Deportes en próximas semanas.

La Liga sigue sin responder a las dudas y cuestiones sobre el partido en Miami que se hacen los jugadores de Primera División. Y son muchas. Por ello, el sentir de los capitanes del fútbol español es de enfado con esta situación que se ha llevado a cabo sin contar en ningún momento con ellos.