El dinero que ganarán Barcelona y Villarreal si consiguen jugar en Miami

FC Barcelona y Villarreal se han frotado las manos después de que la UEFA autorizase el partido de Liga en Miami. Con Javier Tebas a la cabeza, las posibilidades de jugar el primer partido de Liga fuera de España están cada vez más cerca de la realidad. Aunque aún queda la luz verde de la FIFA y que el Gobierno no ponga trabas al proyecto, ambos clubes han echado cuentas de cuánto dinero se embolsarán después del encuentro.

Aunque no se conocen las cifras exactas hasta que haya confirmación oficial bajo todos los efectos, se estima que la cantidad beneficie a las cuentas anuales de los dos clubes. En principio, Barça y Villarreal ingresarán entre cinco y seis millones de euros solo por jugar en Miami, sin incluir el resto de fuentes por las que pueden ampliar el beneficio, como serían el merchandaising, patrocinios y demás técnicas de marketing, según RAC1.

Pero no todo serían ventajas para los clubes. Fernando Roig, presidente del conjunto castellonense, prometió a sus aficionados que todos sus abonados tendrán el viaje y partido gratis, y en caso de que no quieran ir, recibirán un reembolso del 20% de su abono: “Seríamos el primer equipo europeo en jugar un encuentro de liga fuera de nuestras fronteras. Nos ayudaría mucho a expandir la marca en un mercado clave, como es el americano. Llegar a Estados Unidos es una oportunidad que debemos aprovechar. Hay que expandir la marca de nuestro fútbol y la del Villarreal CF. Es un impulso, también, para nuestros patrocinadores y para el sector de la Cerámica. Hay muchos equipos de acuerdo en la necesidad de internacionalizarnos y tratar de movernos para obtener más ingresos que nos permitan acercarnos a otras ligas, como la inglesa”, explicó el pasado mes de agosto.

La AFE volverá a reunirse con los capitanes de la Liga sobre el Barcelona-Villarreal

Una vez conocida la decisión de la UEFA, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha convocado una nueva reunión para abrir otra votación entre los capitanes de la Liga. Ya lo hicieron hace un par de meses y mostraron su negativa a la idea de Javier Tebas argumentando que adulteraba la competición.

El partido en Miami es uno de los grandes objetivos que ha tenido la Liga estos últimos años para ampliar horizontes y expandir la marca del fútbol español. Se espera en los próximos días conocer la postura definitiva de la FIFA para poner en marcha todos los preparativos en Estados Unidos. Barcelona y Villarreal están a favor de la iniciativa, pero aún quedan por atar algunos cabos.