El Barcelona se viene arriba: ingresos récord de 994 millones y sin contar con el futuro Camp Nou

El Barcelona ha puesto de sus socios y socias compromisarios la documentación económica sobre el cierre del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para la temporada 2025/26. Los azulgranas han anunciado unos ingresos ordinarios récord de 994 millones de euros.

«El FC Barcelona ha puesto a disposición de sus socios y socias compromisarios la documentación económica relativa al cierre del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para la temporada 2025/26, en el marco de la Asamblea General Ordinaria del próximo 19 de octubre», comienza diciendo el comunicado.

Por segundo año consecutivo, el club azulgrana ha cerrado con resultados ordinarios positivos (2 millones de euros), consolidando su recuperación económica y la eficiencia operativa en todas las áreas. Los ingresos ordinarios han alcanzado los 994 millones de euros, a pesar de haber completado una segunda temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los buenos resultados deportivos y la respuesta de la afición han impulsado los ingresos de Estadio (+39 M€), mientras que el récord de asistencia y el rendimiento comercial han contribuido a consolidar el crecimiento.

En el área de patrocinio, el Barcelona ha alcanzado un nuevo máximo histórico con 259 millones de euros, impulsado por el nuevo contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos. También destaca el rendimiento extraordinario del negocio de merchandising, con 170 millones de euros (+55% respecto a la temporada anterior), fruto del despliegue internacional del e-commerce, que ya opera en más de 170 países.

Tras los impactos extraordinarios de la revalorización de Barça Produccions, que deja su valoración final en 178 millones de euros, la venta del nuevo producto de hospitality bajo la fórmula PSL (Personal Seating Licenses), que ha generado ingresos extraordinarios superiores a los 70 millones de euros, y la firma de un acuerdo extraordinario con la UEFA por incumplimiento del fair play (sanción de 15 millones de euros), el resultado después de impuestos ha sido de -17 M€. Los resultados del club muestran una estructura financiera sólida y una reducción de la deuda hasta los 469 millones de euros, 90 millones menos que el ejercicio anterior. En cuanto a la masa salarial, el Barça se sitúa en el 54% de los ingresos ordinarios, mejorando dos puntos respecto a la temporada anterior y manteniéndose claramente dentro de los límites de la normativa UEFA.

Para la temporada 2025/26, el Barça prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de 1.075 millones de euros, impulsado por el regreso progresivo al Spotify Camp Nou. Este retorno permitirá incrementar los ingresos de Estadio en unos 50 millones de euros adicionales, contempla la continuidad de la tendencia positiva en patrocinios y un nuevo récord de facturación en merchandising, con el objetivo de acercarse a los 200 millones de euros.

Reducción de la deuda y control salarial

El Barcelona presenta por segundo año consecutivo resultados ordinarios positivos y una mejora global en todas las áreas de ingresos. Los patrocinios y el merchandising han alcanzado cifras récord, consolidando la proyección internacional del club, como lo demuestra el crecimiento del canal de YouTube del Barça, que ya es la organización deportiva con más suscriptores en todo el mundo, con más de 24 millones de suscripciones y alcanzando audiencias récord como en la pasada Fiesta del Gamper, con 9,7 millones de usuarios únicos.

La reducción de la deuda y el control salarial sitúan al Barça en una posición sólida para afrontar la nueva temporada, con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros en ingresos ordinarios y prevé mantener resultados positivos por tercer ejercicio consecutivo.