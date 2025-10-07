Messi y su papel en las próximas elecciones del Barça: ¿contra Laporta?

Leo Messi vuelve a situarse en el centro del universo azulgrana. A casi cuatro años de su marcha del Barça, Messi podría tener un rol relevante en las próximas elecciones presidenciales del club catalán, previstas para 2026… y no de la mano de Joan Laporta. Según diferentes informaciones, el argentino estaría valorando la posibilidad de involucrarse de forma activa en el proceso electoral, lo que supondría un giro inesperado para el actual presidente, al que no apoyaría, sí a su oposición.

A día de hoy no existe contacto directo entre Messi y Laporta. Desde su salida en el verano de 2021, la relación entre ambos está rota, distante y fría. El argentino abandonó el club en circunstancias dolorosas y todavía arrastra el sentimiento de deuda pendiente con la afición y la institución, pero no con una Junta Directiva que no ejecutó su salida de la mejor de las formas, como siente Messi. Fuentes próximas al jugador sostienen que esa herida sigue abierta y que el futbolista no ha olvidado cómo se produjo su despedida, marcada por las dificultades económicas que impidieron su renovación.

En ese contexto, Leo Messi no ha cerrado la puerta a tomar partido en las próximas elecciones del Barça, aunque, de hacerlo, no sería en favor de Laporta. Diversos sectores del entorno barcelonista se habrían puesto en contacto con él para explorar la posibilidad de contar con su apoyo público a alguna candidatura alternativa.

“Estará pendiente de las elecciones del Barça”, aseguran desde La Ser, donde subrayan que el argentino “no descarta hacer un gesto explícito”. De acuerdo con este medo, el jugador del Inter Miami mantiene conversaciones con personas vinculadas a la oposición, aunque sin compromiso firme por el momento. Su respaldo, en cualquier caso, solamente existiría si el proyecto en cuestión tiene posibilidades reales de victoria en la carrera electoral.

Y es que esta temporada converge con el año electoral y las dudas sobre el rumbo del club son evidentes. Joan Laporta no ha conseguido la estabilidad económica que prometió cuando accedió al cargo pese a que sí ha logrado un mayor control deportivo que sus antecesores tras este último año con tres títulos de la mano de Hansi Flick. El actual presidente buscará renovar su mandato y continuar con su proyecto, sin embargo, el posible apoyo de Messi a algunos de sus rivales más loables podría alterar por completo el panorama.

Según las informaciones difundidas, el argentino escuchará a quienes se acerquen a él, pero no se prestará a movimientos sin fundamento. “Messi no descarta tomar partido, pero no por Laporta. Se están dando movimientos. Son varios candidatos los que se pueden poner en contacto con él. Messi está muy pendiente de lo que pasa aquí y no descarta un apoyo explícito cuando llegue el momento. No vale cualquier cosa y no se jugará la posibilidad de no ganar”, afirman también desde el programa ‘La posesión’ de Sport. Si finalmente Messi decide respaldar a algún candidato, lo hará de forma meditada y estratégica, consciente del peso que su figura aún ejerce entre el barcelonismo.

Mientras tanto, Messi continúa concentrado en su etapa en la MLS y en su preparación para el Mundial de 2026 con la selección argentina mientras su nombre vuelve a resonar con fuerza en el Camp Nou…