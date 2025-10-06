El Barcelona confirma su primera crisis

El Barcelona cayó goleado en Sevilla y confirmó su primera crisis de la temporada. Se marcha al parón internacional del mes de octubre con dos derrotas consecutivas, la del Pizjuán la primera en Liga, y muy malas sensaciones en cuanto al juego. El 4-1 de los andaluces al equipo de Hansi Flick deja muy tocado al cuadro culé y con diferentes puntos de vista desde el vestuario blaugrana.

La goleada del Sevilla al Barcelona confirmó muchas cosas. Confirmó que este equipo de Hansi Flick de momento no es el mismo que la temporada. Confirmó que el equipo atraviesa el peor momento de la temporada. Confirmó su primera crisis del curso. Confirmó que dentro de ese vestuario se están viviendo varias tensiones que por el momento no han salido a la luz. Y se confirmó que el físico de la plantilla culé no es nada halagüeño.

La primera parte que cuajó el Sevilla frente al Barcelona fue un baile. Un baño en toda regla. El Barcelona no entró bien al partido y se vio muy superado en todas las fases del juego. Recibió dos goles, pero pudieron caerle muchos más. Entre los fallos de Isaac y las paradas de Szczesny impidieron que el bochorno culé fuese a más. Luego, tras el penalti fallado por Lewandowski, que esta temporada está muy alejado de su mejor nivel, los hispalenses hicieron dos más.

Pedri, tras el partido, hizo una autocrítica feroz contra su propio equipo. Habló de falta de intensidad sobre el césped, de entrar mal al partido y no saber ni defender ni atacar en todo el primer tiempo. Cubarsí también fue bastante duro. En cambio, Flick, que en Vallecas sí cargó contra sus jugadores, en Nervión lo justificó todo.

Dos versiones diferentes desde dentro de un vestuario que vive la primera crisis del curso. La victoria contra la Real Sociedad ya dejó dudas, y estaba Lamine Yamal, la derrota contra el PSG puso al equipo con los pies en la tierra, también con Yamal, y goleada en Sevilla confirma que este Barcelona no está bien. El juego culé tiene problemas que el técnico alemán debe solucionar.

Y es que los fallos defensivos del Barcelona y esa falta de intensidad de la que hablaba Pedri ya se han visto más veces esta temporada. En Vallecas, en la primera parte contra el Levante… y es que hace aguas el equipo culé en esa faceta. Y la presión arriba del año pasado no es la misma este curso.

Lamine Yamal y Raphinha son dos bajas capitales en el Barcelona. No hay duda alguna. Y ninguno estuvo en Nervión. Pero los males del equipo culé no vinieron por sus ausencias. La defensa del Barça fue un auténtico coladero ante un Sevilla que hizo lo que quiso.

Se confirma la primera crisis del Barcelona esta temporada con la segunda derrota del curso, la segunda consecutiva y justo antes de un parón en el que el equipo culé pierde el liderato que degustó levemente la semana pasada. Una semana le ha durado ese liderato a un equipo culé en crisis.