El Barcelona confirmó su primera derrota en Liga (4-1) hundiéndose en Sevilla con una goleada merecida donde los de Hansi Flick estuvieron irreconocibles, sobre todo en una primera parte donde el equipo hispalense le bailó. El equipo culé perdió el liderato justo antes del parón y amplió sus malas sensaciones sobre el terreno de juego.

Alexis Sánchez, de penalti, e Isaac marcaron los dos primeros goles del Sevilla en una primera parte donde los andaluces pudieron marcar tres o cuatro. Rashford justo antes del descanso hizo el primero, pero fue un espejismo. El Barça tampoco estuvo a la altura en el segundo tiempo y ni de penalti pudo empatar Lewandowski. Ya en el 90, Carmona sentenció en una gran contra de los de Almeida y Akor confirmó una goleada que humilló al conjunto blaugrana.

Tras la derrota en Champions contra el PSG, la lesión de Lamine Yamal y la victoria del Real Madrid ante el Villarreal en el Bernabéu, los últimos días del Barcelona no fueron nada positivos. El juego culé, agotado, estaba fallando en las últimas jornadas y el calor de Nervión era otro examen a pasar antes del parón de selecciones.

Hansi Flick salió en Sevilla con Araujo en defensa y una delantera formada por Rashford, Ferran y Lewandowski. Un equipo sin Lamine que quería recuperar el liderato. Pero la primera parte iba a continuar con las mismas sensaciones negativas para el Barcelona. El Sevilla comenzó con tres marchas más y se comió al equipo culé desde el primer minuto.

El Sevilla arrasó en su inicio

Estaba embotellando el Sevilla al Barcelona en la portería de Gol Norte y el primer premio en una calurosa tarde de octubre en la capital andaluza llegó a los 13 minutos de juego. Araujo agarró y derribó a Isaac dentro del área, pero Muñiz Ruiz no vio nada. Le tuvo que salvar Iglesias Villanueva desde el VAR. Fue a revisarlo Alejandro y lo pitó.

El penalti lo tiró el veterano Alexis Sánchez, ex del Barcelona hace 11 años, para poner al Sevilla 1-0 arriba en Nervión. A partir de ahí, los de Almeida no bajaron la marcha y siguieron dominando con todo a un Barcelona desaparecido en el campo.

El Sevilla empezó a perdonar varias ocasiones consecutivas que fueron demasiado clamorosas. En el 24 la tuvo Vargas con un remate que rozó el poste y poco después perdonó Carmona con otro remate que se paseó por el otro palo.

Baile sevillista en el primer tiempo

Cuatro minutos después, Szczesny salvó a su equipo con una gran parada a Isaac dentro del área y un minuto después sacó un paradón a un remate de cabeza casi a bocajarro. Era un no parar. El Sevilla estaba bailando a un Barcelona totalmente a merced de los hispalenses.

Isaac no paraba de perdonar y en el 35 falló otro mano a mano ante el portero polaco. Pero solamente un minuto después, tras recibir un gran pase de Vargas, recibió una vez más solo y esta vez no falló. Pase a la red y 2-0 a favor del Sevilla. «Ahora sí», decía el canterano sevillista.

El Sevilla se colocaba dos arriba, pero la realidad es que la goleada podía ser un escándalo. Demasiado perdón ante un equipo que no perdona. Y eso ocurrió justo antes del descanso. Se añadieron seis minutos y en el último marcó Rashford en la primera ocasión clara del Barcelona tras recibir un pase bestial de Pedri. 2-1 al descanso en un partido que era de goleada sevillista.

La primera parte del Sevilla fue un baile ante un Barcelona irreconocible que confirmó de nuevo sus malas sensaciones en las últimas semanas. Flick sacó su mano al descanso e hizo dos cambios. Balde y Eric salieron por Gerard y Araujo, una vez más superado por todos lados.

La segunda parte comenzó con otro ritmo. El Sevilla bajó un escalón su marcha e intentó controlar más el juego sin volverse muy loco arriba. El Barcelona no lograba encontrar la llave hacia el empate. El marcador era mucho más corto que lo visto tras los primeros 45 minutos.

Vlachodimos salvó el empate del Barça en dos ocasiones consecutivas en el 53. Primero sacándole una parada abajo a Pedri y luego un cabezazo sobre la línea. El portero griego estaba frenando al equipo culé, que seguía sin dominar el partido con facilidad. Volvió a mover el banquillo Hansi Flick en el 69 sacando a Roony por un Ferran que no tuvo su día.

Ni de penalti marcó el Barcelona

Se equivocó en el 74 por completo Januzaj. Agarró a Balde dentro del área y Muñiz Ruiz pitó penalti. Era muy claro. Sin discusión. Lo tiró Robert Lewandowski y amplió el mal momento del Barcelona. Un disparo directamente fuera que no fue entre los tres palos. El equipo culé perdonaba el empate en la ocasión más clara para ello.

Volvió a perdonar el Barcelona en el 80. Estaba rondando el empate. Esta vez fue Roony tras una gran acción individual, pero su remate fue demasiado flojo directo a las manos del portero griego. En el 86 marcó otro más el Sevilla, pero fue anulado por fuera de juego. Lo hizo Akor en un mano a mano. Estaba el partido en un alambre.

Carmona y Akor sentencia al Barcelona

Con un Barcelona totalmente desorganizado buscando el empate a lo loco, el Sevilla montó una gran contra y Carmona en el 90 hizo un gran gol para marcar el 3-1 y sentenciar el choque y hundir al Barcelona en Nervión. Pero hubo más. Hubo puntilla. Los de Flick estaban en la lona. En otra contra marcó Akor Adams en el 96 para poner un 4-1 en el marcador que dejaba a todos atónitos. El Barcelona se hundió en la capital de Andalucía.