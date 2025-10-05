El VAR salva a Muñiz Ruiz al revisar un penalti de Araujo sobre Isaac por un agarrón claro

El Barcelona comenzó perdiendo en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, debido a un penalti de Ronald Araujo sobre Isaac Romero. El central del Barça agarró al delantero hispalense en el área y le derribó. Aunque Muñiz Ruiz dijo de primeras que no había nada, la intervención del VAR fue fundamental. El colegiado recibió la llamada de Iglesias Villanueva desde Las Rozas para que revisara la jugada en el monitor y, tras ver la repetición, no dudó en señalar la pena máxima.

Lo transformó Alexis Sánchez, ex jugador del Barcelona, y puso en ventaja a los suyos. Pasada la media hora el Sevilla recrudeció su superioridad sobre el Barcelona al anotar el segundo, obra y gracia de Isaac Romero, que batió al meta azulgrana tras una incursión de Vargas por el sector izquierdo. Claro que, la jugada no estuvo exenta de polémicas. El Barcelona reclamó falta de Suazo a Koundé en la recuperación.

Y la zaga culé pidió fuera de juego de Vargas cuando percutió por el costado. No hubo ni la una ni la otra. Todos los goles contaron con dualidades. Rashford recortó distancias cuando el reloj agonizaba y el descanso asomaba, tanto que la grada hispalense se volvió contra Muñiz Ruiz al considerar que estaba ya fuera de tiempo. La realidad es que había entrado.

La polémica volvió a cambiar de área cuando un cabezazo dio en la mano de Balde. El lateral, que llevaba sobre el terreno de juegos unos minutos, defendió de espaldas el remate y eso fue lo que argumentó Muñiz Ruiz para no decretar penalti. La acción se fue revisada por le VAR, pero tampoco señaló nada punible.