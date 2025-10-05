Barcelona vs Sevilla en directo: dónde ver gratis el partido de la Liga en vivo online hoy

El Sevilla recibe al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán para jugar la jornada 8 de la Liga en lo que promete ser un partidazo que tendrá emoción, goles, tensión y polémicas. Los de Hansi Flick irán con todo a lograr la victoria y así recuperar la primera plaza en la clasificación, pero sólo les vale ganar para liderar la tabla de nuevo. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Sevilla – Barcelona.

Sevilla – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

La Liga está muy igualada y tras la victoria del Real Madrid ayer sábado frente al Villarreal volvió a colocar a los de Xabi Alonso en la primera plaza, pero eso podría durarle muy poquito a los de Concha Espina. Si el Barcelona consigue vencer hoy a domicilio contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán podrán volver a recuperar esa posición. La idea de los azulgranas es irse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación de la Liga, pero para ello tendrán que ganar la batalla que se desarrollará en un rato en Nervión, la cual no será nada sencilla.

Sin Lamine Yamal

Una de las noticias más importantes en el Barcelona es la ausencia de Lamine Yamal. El futbolista está sufriendo molestias en el pubis y su situación ya se ha convertido en un auténtico culebrón. El mes pasado volvió con esa lesión de la selección española y tras apenas unos 120 minutos en el Barça había vuelto a ser citado por Luis de la Fuente. Un rato después los azulgranas emitían un parte médico sobre su situación, diciendo que no estaría contra el Sevilla. La RFEF también tuvo que anunciar que el ’10’ de Rocafonda era desconvocado y no acudiría con el combinado nacional.

Partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Los aficionados, presentes en el Ramón Sánchez Pizjuán como aquellos que lo vean por la televisión, están listos para disfrutar de un auténtico partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país que lo darán todo sobre el terreno de juego para intentar llevarse los tres puntos antes de este nuevo parón de selecciones que volverá a detener el fútbol nacional.