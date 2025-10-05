Barcelona vs Sevilla en directo: dónde ver gratis el partido de la Liga en vivo online hoy
El Sevilla y el Barcelona se ven las caras en la jornada 8 de la Liga en el Sánchez Pizjuán
El Barcelona tiene que ganar si quiere recuperar el liderato de la clasificación
El Sevilla recibe al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán para jugar la jornada 8 de la Liga en lo que promete ser un partidazo que tendrá emoción, goles, tensión y polémicas. Los de Hansi Flick irán con todo a lograr la victoria y así recuperar la primera plaza en la clasificación, pero sólo les vale ganar para liderar la tabla de nuevo. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Sevilla – Barcelona.
Sevilla – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La Liga está muy igualada y tras la victoria del Real Madrid ayer sábado frente al Villarreal volvió a colocar a los de Xabi Alonso en la primera plaza, pero eso podría durarle muy poquito a los de Concha Espina. Si el Barcelona consigue vencer hoy a domicilio contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán podrán volver a recuperar esa posición. La idea de los azulgranas es irse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación de la Liga, pero para ello tendrán que ganar la batalla que se desarrollará en un rato en Nervión, la cual no será nada sencilla.
Sin Lamine Yamal
Una de las noticias más importantes en el Barcelona es la ausencia de Lamine Yamal. El futbolista está sufriendo molestias en el pubis y su situación ya se ha convertido en un auténtico culebrón. El mes pasado volvió con esa lesión de la selección española y tras apenas unos 120 minutos en el Barça había vuelto a ser citado por Luis de la Fuente. Un rato después los azulgranas emitían un parte médico sobre su situación, diciendo que no estaría contra el Sevilla. La RFEF también tuvo que anunciar que el ’10’ de Rocafonda era desconvocado y no acudiría con el combinado nacional.
Partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Los aficionados, presentes en el Ramón Sánchez Pizjuán como aquellos que lo vean por la televisión, están listos para disfrutar de un auténtico partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país que lo darán todo sobre el terreno de juego para intentar llevarse los tres puntos antes de este nuevo parón de selecciones que volverá a detener el fútbol nacional.
Min 12
¡Penalti a favor del Sevilla!
Desde el VAR llamaron al árbitro y fue a mirar la acción al monitor y tras revisarla detalladamente decide marcar el punto de cal.
Min 10
¡Cae Romero en el área!
Reclamó penalti el Sevilla por un agarrón de Araújo a Isaac Romero. El delantero también le agarró ligeramente, pero también hubo un toque abajo. Se revisará la acción.
Min 5
El Sevilla, mejor
Estos primeros minutos se ha visto a un buen Sevilla sobre el verde. Le dura poco el balón al Barcelona.
Min 2
Fuera de juego
Llegó el Sevilla por la banda izquierda del Barcelona, pero el centro lo atrapó Szczesny. Aún así Isaac Romero estaba en fuera de juego.
¡¡Arranca el Sevilla – Barcelona!!
Rueda ya el balón en Ramón Sánchez Pizjuán. ¡Sacó de centro el Barcelona!
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que ruede el balón en el Sánchez Pizjuán. ¡Se viene partidazo! Ya van a saltar los jugadores del Sevilla y del Barcelona al verde.
La previa
Faltan menos de 15 minutos para que ruede el balón en el Ramón Sánchez Pizjuán y aprovechamos para dejarte la mejor previa del Sevilla – Barcelona.
Lamine Yamal
Como ya hemos comentado, el ’10’ del Barça es baja para hoy en el Sevilla – Barcelona y Hansi Flick ha sembrado las dudas sobre si Lamine Yamal estará en el Clásico o no.
La selección española
La selección absoluta de Luis de la Fuente había citado a Lamine Yamal y la Sub-21 a Marc Bernal, pero el Barcelona envió los partes médicos y finalmente no acudirán.
El árbitro del Sevilla – Barcelona
Muñiz Ruiz será el árbitro responsable de dirigir este partidazo que se juega en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Barcelona, pero tiene alguna que otra polémica a sus espaldas.
Erling Haaland
El entrenador del Manchester City habló acerca del supuesto interés del Barcelona sobre Erling Haaland. Esta ha sido la respuesta de Pep Guardiola.
A qué hora juega el Fútbol Club Barcelona
La Liga ha programado este apasionante Sevilla – Barcelona en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Sevilla
También se conoce el once escogido por Matías Almeyda para intentar dar la sorpresa frente al vigente campeón de la Liga. Esta es la alineación oficial del Sevilla contra el Barcelona hoy: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow, Mendy; Vargas, Alexis Sánchez, Isaac Romero.
Alineación oficial del Barcelona
Ya conocemos al once de Hansi Flick para intentar recuperar el liderato. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Sevilla: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Ferran Torres, Rashford y Lewandowski.
Cuándo juega el Barça
El Barcelona jugará hoy domingo 5 de octubre a las 16:15 horas. No volverá a jugar hasta dentro de dos semanas, ya que una vez acabe la jornada 8 de la Liga comenzará el parón de selecciones.
El horario del Sevilla – Barcelona
Se espera que la ciudad de Sevilla pueda alcanzar los 30 grados durante este partido, por lo que Javier Tebas ha sido criticado por el horario del Sevilla – Barcelona.
Dónde ver al Sevilla contra el Barcelona
Este apasionante Sevilla – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis la narración en vivo online de todo lo que ocurra en el Sánchez Pizjuán.
Todo listo en el Sánchez Pizjuán
Ya está todo preparado en el feudo hispalense para que este partidazo de la jornada 8 de la Liga comience en una hora y media. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Sevilla y del Barcelona.
Min 13
¡GOOOL DEL SEVILLA!
¡GOOOL DEL SEVILLA! ¡GOOOL DE ALEXIS SÁNCHEZ! El chileno, ex del Barcelona, engañó a Szczesny y abrió la lata en el Ramón Sánchez Pizjuán. No lo dudó a la hora de celebrarlo aunque marcase al Barça, donde jugó.