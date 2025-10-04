El árbitro que perjudicó al Madrid en campo del Espanyol la temporada pasada pitará al Barça en Sevilla

Alejandro Muñiz Ruiz, el árbitro que perjudicó gravemente al Real Madrid en campo del Espanyol la temporada pasada y que marcó el devenir de la Liga, dirigirá al Barcelona este domingo en su partido de la octava jornada del campeonato liguero contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Carlos del Cerro Grande estará en el VAR para este duelo justo antes del parón de selecciones del mes de octubre.

El Sevilla-Barcelona de este domingo a las 16:15 en el Sánchez Pizjuán tendrá como árbitro de campo a Alejandro Muñiz Ruiz y a Del Cerro Grande en el VAR. Un partido donde el equipo culé quiere amarrar el liderato antes de irse al parón de selecciones. Un duelo donde la baja más destacada será la de Lamine Yamal. Tampoco estará Raphinha.

Muñiz Ruiz esta temporada solamente ha dirigido dos partidos hasta el momento. El Villarreal 2-0 Oviedo, donde el equipo asturiano se sintió bastante perjudicado, y el empate a dos entre el Levante y el Betis.

Un colegiado que la temporada pasada centró gran parte de las polémicas con su desastroso arbitraje en el Espanyol 1-0 Real Madrid del mes de febrero. Perjudicó gravemente al Real Madrid y decidió gran parte de la Liga. No le pitó un penalti a los blancos, le anuló un gol legal y la más grave de todas: no expulsó a Romero por una entrada criminal sobre Kylian Mbappé. El propio Carlos Romero fue el autor del 1-0 minutos después de no ser expulsado.

El colegiado gallego fue clave el pasado 1 de febrero para que los catalanes se llevaran la victoria en ese partido, con una actuación bochornosa. Primero pasó por alto –tanto él como el VAR– un penalti claro por mano de Jofre, después anuló un gol de Vinicius por una falta previa de Mbappé en un forcejeo en el área y completó la tríada con una expulsión perdonada a Romero por una entrada criminal sobre el francés.

Aquel arbitraje provocó uno de los grandes enfados del Real Madrid contra los árbitros españoles el pasado curso. Fue quizás la gota que colmó el vaso en esa guerra entre el club blanco y el CTA. Ahora arbitrará un partido importante, su primero en esta campaña, entre el Barcelona y el Sevilla. Un duelo caliente que seguro deja alguna jugada polémica. Desde aquel día no ha vuelto a pitar a los blancos, pero es la segunda vez que pitará a los culés.