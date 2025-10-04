Flick zanja la polémica con De la Fuente: «Es difícil para él, pero tengo que proteger a mis jugadores»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la mañana de este sábado con motivo de la previa liguera contra el Sevilla, pero la mayoría de las preguntas se centraron en su polémica con Luis de la Fuente y con la selección española en torno a la figura de Lamine Yamal. El entrenador alemán quiso cerrar dicha polémica señalando que es agua pasada y que es difícil para ambos entrenadores. Tiró un pequeño dardo a la Federación también con la convocatoria de Marc Bernal con la sub-21.

«Cuando tenemos alguna duda sobre su estado, no juega. He hablado hoy con Lamine y está mejor, pero no está bien. La situación fue cuando volvió del último parón. Quiero dar apoyo a mi jugador, pero está hecho ya, algunas cosas han pasado, pero para mí es un tema cerrado. No quiero centrarme en lo negativo: no es fácil para De la Fuente, tampoco para mí, pero debo proteger a mi jugador. Para mí está acabado y tenemos que manejarlo», fueron las palabras de Hansi Flick con la intención de zanjar la polémica con Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal.

Más sobre Lamine y la Selección: «He hablado con él esta mañana y es parte del trabajo: ¿cómo te puedo ayudar? Todo el mundo conoce su nivel, pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope a veces te centras en el balón, pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón y cuando está al cien por cien lo puede estar. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado».

«No me arrepiento de lo que dije. Quería proteger a mis jugadores, era mi manera de decir que parásemos. Fue mi forma de actuar. Pero es agua pasada. Ahora hay que centrarse en el presente y en el futuro. Pero es algo ya del pasado. Lo importante es gestionar la situación juntos: clubs, selección…», recalcó Flick sobre esa polémica con De La Fuente que él mismo ha querido cerrar.

Pero también dejó un pequeño dardo a la Federación por la convocatoria de Bernal con la sub-21. Otro nuevo foco: «Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé qué quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación».