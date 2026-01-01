Ni sanidad ni banca: esta es la profesión que liderará las pensiones en 2026 con casi 3.000 € mensuales

Ya hemos estrenado el 2026 y, como ocurre siempre por estas fechas, las miradas vuelven a dirigirse hacia las pensiones. Ahora es el momento en el que se hace efectiva la revalorización anual, por lo que se produce la subida que cada ejercicio ajusta la cuantía que reciben millones de personas. Y para este año con el dato del IPC cerrado desde finales de diciembre pasado, el incremento general será del 2,7%. Parece poco sobre el papel, pero mueve cifras enormes y, sobre todo, marca diferencias entre colectivos. De hecho, hay una profesión en concreto que liderará las pensiones en 2026 con casi 3.000 € mensuales

Aunque muchos pensarían que las profesiones que tienen que ver con la sanidad o la banca encabezarían las pensiones más altas, la realidad del sistema español va por otro camino. El régimen que vuelve a situarse por delante de todos es uno que muchos ya no tienen tan presente en el día a día: la Minería del Carbón, un sector duro, con bases de cotización elevadas y una historia laboral marcada por riesgos que hoy continúan reflejándose en sus jubilaciones. Así con la subida ya aplicada desde el 1 de enero y las nuevas cuantías publicadas en el BOE, la profesión que lidera las pensiones y se acerca a los 3.000 euros mensuales no es la que podríamos imaginar. Y el motivo, como casi siempre, está en la combinación de sueldos, cotizaciones y reglas especiales de jubilación que se arrastran desde hace décadas.

Cómo quedan las pensiones con la subida de 2026

La revalorización de este año mantiene el esquema habitual, pero con matices. El aumento general del 2,7% se aplica a la mayoría de pensiones contributivas, aunque las mínimas suben bastante más: un 7% en aquellas sin cargas familiares y un 11,4% en las que sí las tienen. Ese 11,4% se extiende también a las no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital.

Para hacerse una idea del impacto, basta mirar la pensión media de jubilación: alrededor de 570 euros más al año, según los cálculos oficiales. Pero la cifra final depende siempre del régimen del que provenga cada pensión. En total, esta subida afecta a 10,43 millones de pensiones, percibidas por 9,43 millones de personas, por lo que cualquier ajuste por pequeño que parezca, tiene un alcance enorme.

El colectivo que más aumenta en términos absolutos es el de quienes ya estaban cobrando la pensión máxima, que pasa de 3.267,6 a 3.359,6 euros mensuales, es decir, unos 92 euros más al mes. Aunque aquí estamos hablando de un límite teórico, porque no todos llegan a él, esta cifra ayuda a situar el techo del sistema antes de mirar qué profesiones se acercan más a ese nivel.

La profesión que lidera las pensiones en 2026

Si se observa la pensión media por regímenes, la clasificación vuelve a mostrar un patrón repetido año tras año: los trabajadores procedentes del Régimen del Carbón encabezan la lista con claridad. En 2025 su pensión media era de 2.911 euros al mes y, tras la subida, pasarán a 2.990,70 euros mensuales. Es una cifra que roza los 3.000 euros y que, en 14 pagas, supera los 41.800 euros al año.

¿Por qué ocurre esto? Varias razones se combinan. La primera tiene que ver con las bases de cotización, tradicionalmente altas debido a la naturaleza del trabajo y a los convenios propios del sector. Hoy, los sueldos medios de la minería se sitúan entre 2.500 y 3.000 euros brutos mensuales, aunque varían según categoría y antigüedad.

La segunda razón está en los coeficientes reductores. Los mineros pueden jubilarse antes que el resto sin sufrir penalización, ya que la normativa reconoce la peligrosidad, la toxicidad y las condiciones extremas de su actividad. Esa jubilación anticipada, lejos de reducir la cuantía, mantiene la pensión completa, algo que no ocurre en la mayoría de sectores.

El resultado es un régimen especial que, aunque cada vez agrupa a menos trabajadores, sigue mostrando las pensiones medias más altas del sistema. De hecho, es el que más se aproxima a la pensión máxima, fijada este año en 3.359,58 euros al mes, prácticamente en la misma franja.

Cómo se comparan sanidad, banca y el resto de profesiones

Al poner la lupa en otros regímenes, el contraste es evidente. La pensión media del Régimen General queda en 1.669,9 euros mensuales, mientras que la del Régimen del Mar se sitúa en 1.675,30 euros, ligeramente por encima. En el extremo opuesto están los autónomos, cuya pensión media apenas supera los 1.012 euros.

Estas diferencias no responden únicamente a salarios. Tienen mucho que ver con la continuidad de la cotización, las lagunas en la vida laboral, la estabilidad del empleo y el tipo de bonificaciones aplicadas. Sectores como banca o sanidad, aunque presentan sueldos altos, no tienen regímenes especiales propios ni coeficientes reductores tan potentes como los que históricamente se han aplicado a la minería.

En qué casos se puede superar la pensión máxima

Aunque el sistema marca un límite oficial, la norma permite rebasarlo en algunas situaciones. Sucede, por ejemplo, con la jubilación demorada, que añade un 4% extra por cada año completo de retraso en el retiro. También ocurre con el complemento para reducir la brecha de género, que suma una cantidad fija por hijos, o con el complemento de gran invalidez, destinado a quienes necesitan apoyo permanente. No es lo habitual, pero explica por qué algunos pensionistas perciben ingresos por encima del límite oficial, incluso con la pensión máxima ya actualizada.