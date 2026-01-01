Ni por trabajo ni para hacer deporte: éste es el motivo por el que Lolita se levanta a las 07:00

La vida de Lolita Flores atraviesa una etapa marcada por una transformación silenciosa, alejada de los focos y muy vinculada a lo esencial. A sus compromisos profesionales, que siguen ocupando un lugar central en su trayectoria, se ha sumado un nuevo motor que ha alterado incluso sus hábitos más arraigados. No es un nuevo proyecto artístico ni una exigencia física lo que la obliga a madrugar, sino la presencia constante y determinante de sus nietos, que han redefinido por completo su rutina diaria.

La familia Flores es una de las sagas artísticas más emblemáticas de España, con un legado que ha atravesado generaciones y disciplinas. Desde la figura irrepetible de Lola Flores hasta la consolidación artística de sus hijos, el apellido ha estado siempre asociado al escenario, la música y la interpretación.

El estreno del documental Flores para Antonio ha vuelto a situar al clan en el centro de la actualidad cultural, recordando una vez más el mensaje que ha acompañado siempre a la familia: por encima del éxito y la notoriedad pública, la familia ocupa un lugar irrenunciable. Un principio que, en el caso de Lolita, se refleja ahora en decisiones cotidianas tan simples como la hora a la que empieza el día.

¿Por qué madruga tanto Lolita?

Durante una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda, Lolita confesaba con naturalidad cómo la convivencia con sus nietos ha cambiado sus horarios. Reconocida por no ser amiga de los madrugones, la intérprete explicaba entre risas que su descontento con levantarse temprano queda relegado a un segundo plano cuando comparte tiempo con los pequeños. «Ahora estoy madrugando más, yo no sé si es porque este verano he estado con mis nietos y ellos se levantan a las 7:30 y claro, la abuela también», declara.

Lejos de ser una queja, sus palabras reflejan una adaptación voluntaria y cargada de afecto. El madrugón no responde a una obligación, sino a la voluntad de compartir cada momento posible con Noah y Nala, los hijos de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, que se han convertido en el centro emocional de su día a día.

Los nietos de Lolita Flores

Ganadora del Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2003 por Rencor, Lolita Flores ha explicado en numerosas ocasiones que, pese al cansancio que pueda implicar levantarse temprano, disfruta especialmente cuando sus nietos se quedan a dormir con ella. Son jornadas largas, intensas y caóticas, llenas de juegos, música y movimiento, que la artista vive como un regalo.

Para Lolita, Noah y Nala representan una energía renovadora. Así lo expresó públicamente durante el cumpleaños de la pequeña, cuando reconoció que ejercer de abuela le provoca una felicidad difícil de describir. «Hacerme ‘Abuela Lolita’, tal y como tú me llamas, me vuelve loca», afirmaba entonces, subrayando la plenitud que siente cuando está con ambos: «Me muero contigo». Ese amor se ha reflejado también en sus redes sociales, donde ha compartido mensajes de gratitud y cariño tras tardes de juegos, destacando que esos momentos le dan fuerza para seguir adelante.

La llegada de sus nietos no solo ha modificado sus horarios, sino también su espacio personal. Acostumbrada durante años a la tranquilidad de La Moraleja, Lolita decidió cambiar de ritmo vital y trasladarse al centro de Madrid. Desde hace aproximadamente una década reside en el Paseo de la Castellana, un enclave urbano que le ofrece cercanía cultural y una vida más dinámica.

Su vivienda, cargada de recuerdos personales y profesionales, se ha transformado en un punto de encuentro familiar. El salón, en particular, ha sido adaptado como una amplia zona de juegos, con juguetes, una alfombra cálida y un gran ventanal con vistas a una de las arterias más emblemáticas de la capital. Un espacio pensado para que los más pequeños se sientan libres, seguros y protagonistas.

Los proyectos profesionales de la actriz

En el plano profesional, Lolita continúa plenamente activa. Actualmente protagoniza Poncia, bajo la dirección de Luis Luque, una obra que revisita el universo de La casa de Bernarda Alba desde la mirada de la criada. El montaje, que puede verse en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 15 de febrero, tiene un significado especial para la artista, no solo por la intensidad del personaje, sino por el vínculo de su madre con la obra y la figura de Federico García Lorca.

Entre el público de algunas funciones no han faltado sus nietos. Lolita ha recordado con humor cómo Noah reaccionó con sorpresa al verla antes de salir a escena. «Se asustó al verme detrás de la cortina antes de empezar la función», comentaba, evidenciando la mezcla de admiración y desconcierto que supone para un niño descubrir a su abuela transformada sobre las tablas.