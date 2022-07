Lolita Flores está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. El pasado lunes, 4 de julio, la cantante se convirtió en abuela de nuevo. Una alegría que llega tras una racha delicada de salud. Nala, el nombre que han elegido sus padres, Elena Furiase y Gonzalo Sierra, ha llegado al mundo para inundar a la familia de felicidad. Y así lo ha hecho saber Lolita a las cámaras, en la que está siendo una de las etapas más emotivas hasta la fecha.

Pocos minutos después de nacer, la intérprete de Atrévete se desplazó hasta el hospital para conocer a su nieta. Ahora, pletórica por la buena nueva, la artista ha desvelado algunos detalles de uno de los días más felices de su vida. “Ha sido cesárea. Pesó 3, 360 kilos. Está estupenda. Ya sabéis todos que se llama Nala, porque es un regalo del cielo”, ha revelado a los micrófonos, con una sonrisa de oreja a oreja. Además, ha contado que tanto su hija como la pequeña se encuentran en perfecto estado, y recuperándose en el hospital. Asimismo, ha confesado a quién se parece su nieta: “Tengo una nieta maravillosa, es igual que Elena de chiquitita y bueno, felices”.

Fue la propia actriz de El internado quien contó la noticia en sus redes sociales. “El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita, Nala. Gracias por vuestros mensajes, estamos felices. Ya somos cuatro”, informó a sus seguidores, desvelando por fin el sexo y el nombre del bebé. Fruto de un embarazo buscado, Nala ha recibido un nombre de origen africano que significa “reina” y “regalo”, aunque también recuerda al clásico de Disney, El Rey León. Y es que, en un principio se especuló que la pequeña de la familia podría heredar el nombre de su bisabuela, la inolvidable Faraona, Lola Flores, pero finalmente no ha sido así.

Una niña que ha hecho crecer la familia, tres años después del nacimiento de su primer hijo, Noah, que se ha convertido en el hermano mayor. Lolita ha desvelado que Noah ya conoce a su hermana y que Elena es probable que reciba el alta hospitalaria antes del fin de semana. “Yo encantada con mi familia”, se ha sincerado visiblemente emocionada. Además, la artista ha aprovechado la oportunidad para agradecer a todos los fans que han estado estos meses a su lado: “Gracias a todos los que me han dado la enhorabuena, que han sido muchísimos. Muchísimas gracias porque han estado pendiente de mi hija y eso es lo que más me puede”.

Sin embargo, el nombre de Lolita Flores no solo ha sonado con fuerza en los medios de comunicación por la buena nueva, sino que mucho antes protagonizó algunos titulares debido a la polémica boda de Chenoa y su lista de invitados. Y es que, una de las grandes ausencias del enlace fue precisamente la de la artista, que hoy a revelado que, aunque sí estaba invitada, no pudo asistir porque estaba esperando al nacimiento de la pequeña. “Estuve 3 meses en Barcelona trabajando con la serie y la llamé por teléfono y le dije: ‘mira estoy pendiente de mi hija’. Y ella lo entendió perfectamente. Además si hubiera sido en Madrid pues hubiera sido más cómodo, pero me tenía que ir hasta Palma de Mallorca y las prioridades son las prioridades”, se ha sincerado, dejando claro que entre ellas sigue habiendo una bonita amistad.