Las buenas noticias ya están aquí. Elena Furiase ha dado a luz a su segundo hijo. La pareja formada por la conocida actriz y Gonzalo Sierra dieron la bienvenida a la nueva alegría de la casa hace unos días. Una noticia que ha hecho de este 2022 uno de sus mejores años y, por supuesto de los más especiales.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

Este digital ha intentado ponerse en contacto con la abuela del retoño, Lolita Flores, pero sin éxito. Tal y como ha indicado Vanitatis en exclusiva, la intérprete ya tiene entre sus brazos a una niña que ha nacido en un hospital de Madrid.

El pasado mes de enero, la hija de Lolita Flores anunciaba la buena nueva en su mejor momento profesional. Un feliz comunicado que llegaba días después de que la pareja celebrase su cuarto aniversario de bodas. “Una Nochebuena nos unió definitivamente”, posteó la actriz en sus redes sociales. Además, los planes de Furiase y el músico de ampliar la familia ya eran conocidos por sus seguidores, que han esperado con ansias conocer al nuevo bebé.

En plena recta final de su embarazo, la actriz se sinceró contando que a pesar de que “a una le cambio mucho el cuerpo y de pronto le salen carnes donde antes no había”, lo está llevando mejor de lo que pensaba. Dejando a un lado los cambios físicos que toda mujer embarazada está predispuesta a experimentar, la hija de Lolita Flores confirmó que este segundo embarazo sí había sido premeditado: “Ha sido buscado, no como la vez anterior. Una sabe lo que se va a esperar”. Y es que, después de criar a Noah, donde ha descubierto que ser madre es maravilloso, la mujer de Gonzalo ha querido repetir y ampliar así el clan de los Flores. Sin embargo, el sexo del bebé no lo quiso desvelar públicamente, argumentando que era un tema sin importancia. “No lo quiero decir porque hasta que no nazcan, a mi me da mucha cosa. Y enseguida si se dice niño o niña ya se le da una vida que a mí me da mucho apuro”, sentenció. Ahora, convertida en una “madre muy intensa”, la actriz se encuentra cuidando a el/la pequeño/a de la casa.

Su segundo hijo en común

Elena Furiase se ha enfrentado de nuevo a un parto, una experiencia única que ya pudo vivir el pasado 2018 cuando nació Noah, convirtiendo a la actriz en madre primeriza. “Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Estamos felices. Nuestro niño está aquí”, anunció la protagonista de El Internado. Aunque la hija de Lolita Flores siempre ha sido muy hermética con su intimidad, a lo largo de estos tres años ha ido mostrando al pequeño en sus redes sociales y sus seguidores han sido partícipes de su crecimiento, eso sí, sin dejar ver su rostro para respetar su identidad.

Campanas de boda

Gonzalo y Elena comenzaron su romance en 2017 y pronto, el músico se convirtió en un miembro más del clan de los Flores. Aunque ambos han llevado su relación de la forma más discreta, su buena sintonía se puede apreciar a través de una pantalla. Su historia de amor comenzó cuando Guillermo Furiase, ejerciendo el papel de Celestina, le presentó a su hermana a su amigo y compañero de profesión. En ese momento, saltaron chispas y el amor cuajó como si de un cuento de hadas se tratara. Guillermo cantaba y Gonzalo era el bajista del grupo Albha, sin llegar a pensar que su amistad cambiaría por completo la vida de Elena.

Ese mismo año, la pareja comenzó una relación y su conexión fue tal que, tan solo 12 meses después, pudieron sostener en brazos al fruto de su amor, el pequeño Noah. Convertidos en padres primerizos y disfrutando de su cariño, la pareja contrajo matrimonio en un enlace matrimonial de lo más discreto. Ahora, celebrando cuatro años del ‘sí, quiero’, Elena y Gonzalo han dado la bienvenida a un nuevo miembro que hará más feliz todavía a la familia.