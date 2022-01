Elena Furiase, feliz al mostrar por primera vez sus curvas premamá

No podía haber comenzado el año de mejor manera para Elena Furiase. Será durante este 2022 cuando la hija de Lolita Flores dé la bienvenida a su segundo hijo. Un hecho de lo más especial del cual no ha dudado en presumir prácticamente desde que se dio a conocer la noticia. En esta última ocasión y como madre con experiencia, la actriz se ha permitido el lujo de hacer públicas dos imágenes de lo más tiernas en las que compara este con su primer embarazo.

En dos instantáneas en las que posa sonriente y derrochando felicidad, la intérprete luce una incipiente barriguita de embarazada en tan solo tres meses de gestación. Un primer trimestre en el que Elena ya ha notado los primeros cambios físicos, algo que no ocurrió cuando esperaba a Noah: “2º round… Madre mía como se nota todo antes en el segundo embarazo… Así estaba yo de casi 5 meses con Noah… Tardó un siglo en salirme la tripa… Y ahora… Os pasa lo mismo mamás ‘de segunda’? Eso sí, feliz… Siempre feliz! #algocreceenmiotravez P.d (para no confundiros, la foto es de ahora, right now)”, escribía la joven en sus redes sociales. En cuestión de instantes, la publicación alcanzó los más de 40.000 me gusta y las reacciones de algunas de sus compañeras de profesión, como Cristina Castaño o Silvia Abascal, quienes no pudieron esconder su felicidad al ver a Furiase tan sumamente radiante.

Apenas unos días después de haber dado el pistoletazo de salida al 2022, Elena Furiase se hacía eco de una de las noticias más esperadas: estaba esperando a su segundo hijo junto a Gonzalo Sierra. Ambos se dieron el “sí, quiero” hace tan solo cuatro meses en una preciosa finca en Vejer de la Frontera, aunque fue tres años atrás cuando estrenaron su paternidad con un niño y mostraron así que estaban dispuestos a que la familia siguiera creciendo: “Queríamos que Noah fuese un poco más grande para asumir ese papel de ser el mayor”, explicaron en un reportaje. Pero ese momento ya ha llegado y así lo comunicó la propia actriz a través de sus redes sociales, confirmando que no había tenido ningún interés en hacer ningún tipo de exclusiva para dar la buena nueva: “Por favor, que quede claro, es una noticia normal y natural de la mujer que quiera ser madre y que se quede embarazada, no hay que darle más bombo del que tiene”, explicaba.

Pese a que las ganas de pregonar a los cuatro vientos su felicidad fueron in crescendo, la intérprete prefirió ser cauta y esperar hasta el tercer mes de embarazo para dar la noticia, ya que los momentos previos a este periodo son muy delicados: “He intentado llevarlo lo más en secreto posible porque los primeros tres meses son delicados, ya se sabe”. No obstante, no tuvo reparo en agradecer a sus más de 500 mil seguidores todos los “mensajes bonitos” que le habían hecho llegar: “Sois muchos y os agradezco la ilusión. Os llevo en mi corazón”, finalizó en un post.