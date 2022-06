Chenoa vuelve a estar de celebración por segundo fin de semana consecutivo. Sin embargo, en esta ocasión nada tiene que ver con su compromiso con el doctor Miguel Sánchez Encinas, ya que, este sábado, la cantante está celebrando su 47 cumpleaños, el primero como mujer casada.

La argentina ha sumado una nueva vuelta al sol tan solo una semana después de pasar por el altar junto al gran amor de su vida. Fue el pasado viernes 17 de junio cuando la intérprete de Cuando tú vas y el urólogo sellaron su amor durante una boda íntima y discreta celebrada en uno de los lugares más paradisiacos de la isla de Mallorca, frente a la Sierra de Tramuntana y ante la presencia de casi un centenar de invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Por el momento, se desconoce como está festejando este día tan especial, aunque lo más probable es que lo esté haciendo con la mejor de las predisposiciones y rodeada de su círculo más cercano. Lo que es seguro es que, contra todo pronóstico, su 47 aniversario no ha coincidido con la tan esperada luna de miel, ya que, a juzgar por las últimas imágenes publicadas por la artista, aún no han podido comenzarla.

La integrante del jurado de Tu cara me suena ya anunció que los diferentes compromisos profesionales a los que tienen que hacer frente tanto ella como su marido durante este verano les obligarían a posponer el viaje de novios. Una realidad que ahora la cantante ha probado al dejarse ver practicando deporte durante los días posteriores a su enlace, prueba inequívoca de que, por el momento, Chenoa y Miguel no han tenido tiempo de hacer las maletas y poner rumbo al paraíso. “A moverse. Que el martes también es buen día para empezar”, ha escrito la extriunfita junto a un vídeo en el que aparece haciendo deporte. Sin duda, unas palabras con las que ha dejado entrever que el hecho de haber pasado por el altar recientemente no sirve de excusa para no mantener un estilo de vida saludable.

Tampoco tiene pinta de que lo vayan a hacer durante las próximas semanas, ya que, tal y como ella misma ha publicado en su perfil de Instagram, el próximo 18 de julio tiene una cita en el Festival Starlite de Marbella con su amigo y compañero Carlos Baute, con quien dará un concierto en el que se espera que los artistas cuelguen el cartel de sold – out.

A este compromiso musical se suma uno personal que arrastra desde hace varias semanas, concretamente desde el momento en el que se desató la polémica tras conocerse que Chenoa, finalmente, no había invitado a todos los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo a su boda con el urólogo. Dado que únicamente pudieron verla entonar el ‘sí, quiero’, Natalia, Gisela, Alejandro Parreño y Geno, días antes de su compromiso, la cantante confesó sus intenciones de reunir en una cena a todos sus compañeros de la academia para así celebrar, de una manera más íntima, su paso por el altar. “Ya dije que íbamos a hacer una cenita nosotros aparte”, confesó hace varios días a la salida de su centro de belleza de cabecera.

Lo cierto es que la argentina tiene una serie de cuentas pendientes que se espera que vaya saldando en los próximos meses. Pero quién sabe, quizá las prioridades de la cantante sean las que la obliguen a seguir aplazando el momento de poner el broche de oro a su compromiso con su ya marido, así como a zanjar la polémica que ha rodeado a su lista de invitados con esa esperada cena de la que la prensa espera poder ser testigo. ¿Cumplirá la extriunfita con su palabra?