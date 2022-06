La cuenta atrás para la boda de Chenoa y su prometido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, ya ha comenzado. Después de haber tenido que posponer el enlace por diferentes cuestiones, este viernes por fin, la pareja se dará el ‘sí, quiero’ en una ceremonia discreta en Mallorca. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la celebración, sí se sabe que ha habido polémica por la lista de invitados, así como por la exclusiva que la artista habría cerrado con una conocida revista.

Este digital publicaba el jueves unas imágenes de la pareja a su llegada a Mallorca. Fotografías en las que, pese a que lo esperable en estas circunstancias es que los novios derrochen romanticismo, se apreciaba a ambos en situación tensa. Miguel iba delante de la artista, a algunos metros, con su equipaje, mientras que Chenoa se ubicaba detrás de su prometido, sin apenas dirigirse la palabra. Una llegada ‘tensa’ que podría responder a algunos desencuentros entre la pareja. Así lo confirmaban tanto Kiko Hernández como Pipi Estrada recientemente en Sálvame, donde aseguraban que la pareja había tenido discusiones relacionadas con el tema de la exclusiva. Al parecer, el facultativo prefería mantener un perfil bajo y estar alejado del foco mediático.

Otro de los temas que más polémica ha generado es la lista de invitados a la boda. Chenoa quería una celebración discreta, con un pequeño círculo de amigos y familiares. Esto habría dejado fuera a sus compañeros de Operación Triunfo. Hace unos días así lo confirmaba también la cantante Nuria Fergó, que no se espera que esté en la boda.

Sin embargo y, a pesar de que la lista de invitados no se conoce oficialmente, algunas pistas en redes sociales apuntan a quiénes podrían asistir. El cantante Alejandro Parreño ha publicado en su perfil en redes sociales algunas imágenes en las que se apunta que se encuentra en Baleares. Una de las fotografías muestra al artista en la orilla de la playa con la cantante Natalia, Geno y Gisela, todas ellas compañeras de Chenoa en el talent musical Operación Triunfo. No se sabe exactamente la zona en la que el grupo se encuentra, pero algunos de los seguidores del artista apuntan a que se trata de Mallorca, por lo que no sería extraño que hayan viajado hasta la isla para asistir a la boda de Chenoa, aunque esto es algo que habrá que esperar para conocer.

Manu Tenorio ha participado en la presentación del ciclo de conciertos Culmiafest-Culma, en el que, por cierto, Chenoa ha hecho una aparición virtual a pocas horas de su boda. El cantante se ha pronunciado sobre el enlace de su compañera, aunque lo ha hecho de manera discreta: “Yo le aconsejo que sea muy feliz, que se lo merece, y que disfrute mucho ese día. Y le mando todo mi amor y cariño”, ha dicho.