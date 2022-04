Manu Tenorio y Nuria Fergó confiesan la verdad sobre su romance en ‘Operación Triunfo’

Aunque han pasado 21 años desde el inicio de Operación Triunfo, muchas son aún las incógnitas que rodean a su primera edición. El programa se consolidó como uno de los grandes éxitos de la época gracias a su formato innovador y a los concursantes que participaron en él, los cuales consiguieron colarse en los corazones del panorama nacional tanto en lo musical como en lo personal. Este ha sido el caso de Manu Tenorio y Nuria Fergó. Los exparticipantes mantuvieron una bonita conexión durante todo el reality, motivo por el que siempre han estado presentes los rumores sobre un posible romance entre ellos.

El reencuentro entre ambos ha sido esperado en las dos últimas décadas como agua de mayo por todos sus fans, y ha sido ahora cuando ha tenido lugar de manera completamente inesperada. Y es que, los dos cantantes han protagonizado una entrevista en la que se han sincerado al máximo sobre diversos ámbitos de sus vidas, entre los que está el amoroso. La complicidad entre ellos fue más allá del concurso, transformándose en una buena amistad gracias a la que han conseguido versionar Te amaré, la famosa canción de Miguel Bosé y Juan Carlos Calderón, que ahora formará parte del nuevo disco de Nuria. Trece años después de su última publicación, la malagueña ha querido sacar a la luz un álbum que promete ser todo un éxito: “Es un disco joya, son canciones de siempre pero con una nueva vida”, apuntaba, haciendo especial hincapié en lo colaborativo que se ha mostrado Tenorio: “Le conté el proyecto, le encantó y me dijo que sí a la primera. La gente nos tiene mucho cariño y lo demuestra cada vez que nos ve”, señalaba, visiblemente feliz.

Ha sido durante una entrevista exclusiva para ¡Hola! donde los dos artistas han hablado largo y tendido sobre el cariño que se tienen: “Nuestra relación es superespecial, va a ser para toda la vida, nos ha unido un vínculo muy bonito y la química salta, se ve, así que, en un disco tan importante, el compañero que no podía faltar es él”, pronunciaba la propia Nuria, aunque sin querer entrar en detalles hasta que no le han preguntado directamente: “Algo hubo, nos dimos un poquito de cariño, nada más”, confesaba Fergó, provocando la risa de su compañero y haciendo que él también se mojara: “Lo guardaremos en nuestra memoria. (…) Éramos muy jovencitos. Lo importante es lo que queda hoy por hoy. Llevarte bien con las personas, a veces, parece un reto, y cuando conservas una amistad de tantos años, es un tesoro”, zanjaba Manu por su parte, aclarando así que la actualidad nada tiene que ver con el pasado: “Somos mucho más maduros, pensamos de diferente forma, somos más conscientes y nos tomamos las cosas de otra manera”.

Llama especialmente la atención que el vínculo entre ellos siga intacto pese al paso del tiempo, algo que han conseguido siendo ellos mismos: “Nosotros no quedamos todos los días. No hace falta estar continuamente en contacto. Manu tiene sus cosas, su familia, sus proyectos, y yo tengo los míos. Pero sabemos que estamos ahí y cuando tenemos que estar, estamos. Una llamadita y parece que no ha pasado el tiempo”, aseguraba la cantante para el medio citado.