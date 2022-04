La reacción de Miguel Bosé al fichaje de Nacho Palau por «Supervivientes»

La cuenta atrás para uno de los programas más llamativos de la televisión española ya ha comenzado. En medio de rumores y especulaciones sobre posibles participantes, Mediaset ya ha anunciado algunos de los rostros conocidos que este año pondrán rumbo a Honduras para integrar el grupo de concursantes de esta edición de Supervivientes, que comenzará en pocas semanas. Hace unos días, se desveló en exclusiva que uno de los participantes de este año va a ser Nacho Palau y él mismo ha confirmado la noticia a través de un post en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Ante la inminente participación de Nacho Palau en el reality de supervivencia, el programa Viva la vida se ha puesto en contacto con Miguel Bosé por teléfono para preguntarle por este tema y conocer su opinión. Una llamada que ha incomodado bastante al artista, que se ha mostrado molesto por las preguntas de los periodistas: «espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva… ¡No se atreva!», ha contestado el cantante muy enfadado por la llamada desde el programa. Unas palabras que dejan claro que Miguel Bosé no quiere hacer declaraciones al respecto. A esto hay que añadir que la noticia ha pillado al hijo de Lucía Bosé en un momento complicado, ya que estos días celebraba su cumpleaños, pero también el segundo aniversario de la muerte de su madre, que fallecía en plena pandemia del coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BOSÉ_INSTAMATRIX (@miguelbose)

Una separación complicada

Tanto Miguel Bosé como el que durante casi tres décadas ha sido su pareja -en concreto veintiséis años-, siempre han sido muy discretos con lo referente a su vida privada. De hecho, cuando Bosé anunció que había sido padre de dos hijos, al cabo del tiempo reveló que eran cuatro, lo que sorprendió a muchos. De la misma manera que la relación entre el cantante y el escultor, que no se hizo pública hasta que decidieron separarse.

El propio Nacho Palau reveló a través de su equipo legal que la separación no se había producido en buenos términos, sobre todo, en lo que respecta a los hijos de la pareja, nacidos por vientre de alquiler, dos de Miguel Bosé y dos de Nacho Palau: “tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”, confirmaban los abogados del escultor que, a día de hoy, continúa en una batalla legal con el artista. Una guerra que está relacionada con los cuatro hijos de la pareja, ya que el deseo de Palau es que puedan estar todos juntos y se críen como hermanos.