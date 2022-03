Llega una de las “peores pesadillas” de Elena Furiase. Año tras año, cuando acaba el mes de marzo y está a punto de comenzar abril, muchas son las personas que envían mensajes a la hija de Lolita Flores haciendo referencia a un suceso que tuvo lugar nada más y nada menos que en 2009. Y es que, hace ya 13 años desde que la actriz se convirtió en invitada de Password, protagonizando un momentazo junto a una de las concursantes que sigue siendo objeto de risas pese al paso del tiempo.

Cuando la audiencia echa la vista atrás, se le hace inevitable recordar el momento en el que la intérprete decía a la participante la palabra “Abril”, con la que intentaba que la otra joven hiciera referencia al mes de mayo. Pero lo cierto es que Elena no tuvo mucho éxito, ya que la concursante dijo “cerral” justo antes de que se acabara el tiempo establecido, provocando así las carcajadas entre todos los invitados, el público y Luján Argüelles, que en ese momento se encontraba ejerciendo como presentadora del espacio mencionado. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es, que esta situación cómica acabaría persiguiéndole a lo largo de los años, hasta el punto de resultarle pesada. Así lo ha contado ella misma a través de sus stories de Instagram, donde ha pedido tanto a sus fans como a sus amigos que finalicen la broma de una vez por todas: “Abril is coming… Lo sé, soy más consciente que nadie. Ya me estáis empezando a enviar mensajitos, también sé cuál es el chiste que hay. Lo sé. Lo conozco. Lo hice yo. Vamos no lo hice, lo viví. No pasa nada, tranquilos”, comenzaba diciendo en un vídeo en el que mostraba su rostro con un filtro que daba un efecto helado a sus pestañas.

La queja de Furiase no ha quedado ahí, y ha continuado explicando el motivo por el que el chiste había dejado de hacerle gracia: “No hace falta que me lo enviéis, han pasado 13 años, soy consciente de ello”, zanjaba, con cierto rostro de descontento. Además, también ha aprovechado para hacer un llamamiento a sus seres queridos con respecto al tema: “Mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito”, decía, con tono cómico. Para poner fin a la polémica, y en un intento de que no vuelva a salir a la luz, la actriz ha enviado un mensaje a sus más de 500 mil seguidores de Instagram: “Os quiero, que tengáis un feliz abril, dejadme en paz”, finalizaba.

No obstante, antes de cerrar definitivamente su intervención, la nieta de Lola Flores apuntaba una excepción con respecto a la broma: “Tengo que reconocer que hay cosas más sutiles que enviarme el momento, algunas me hacen hasta gracia, como esta”, señalaba, haciendo referencia al tweet en el que Secuoya Studios se refiere al primero de abril como el Día Internacional de Elena Furiase, y a la anécdota como historia de la televisión.