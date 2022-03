Muy emocionada y con una sonrisa. Así se ha mostrado la invitada de esta noche a Las tres puertas, espacio presentado por María Casado. Lolita Flores se ha convertido en una de las protagonistas del programa de entrevistas de TVE. En conversación con la presentadora, la actriz ha hecho un breve recorrido por su vida, ha recordado la figura de su madre, Lola Flores, a su padre, Antonio González, el ‘Pescailla y su papel como abuela.

Nada más comenzar la charla, la madre de Elena Furiase se ha mostrado emocionada al poder contar que tras la pandemia ha vuelto a subirse a un escenario. «Después de dos años que no me subía a un escenario y estuve casi dos horas cantando y bailando», ha contado. Después, Casado ha recordado que ni a ella ni a su familia nadie les ha regalado nada para llegar a donde están hoy en día. «Ha habido mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo», ha dicho la periodista.

Lolita es abuela de Noah, el primer hijo de Elena Furiase, ya que la actriz espera su segundo bebé después de darse el ‘sí, quiero’ con Gonzálo Sierra el pasado mes de septiembre. Sobre este tema, la invitada se ha mostrado muy orgullosa y ha reconocido todo lo que consiente al pequeño. «Yo me muero. Me muero. Mira que yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente se les adora. Yo lo quiero con locura. Se vive diferente porque no tengo que educarle, para eso están sus padres», ha comentado entre risas.

«Yo a mis hijos a Guillermo y Elena no les dejaba entrar en el salón. Les mandaba a la cocina o a la salita, pero al salón elegante, no. En cambio mi nieto llega con un helado de chocolate se sienta en el sillón blanco y no pasa nada tiene fundas o se lava. Me da igual. Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes y luego un armario que en vez de guardar abrigos guardo todos los juguetes de Noah y cuando llega viene y me dice ‘abuela, abre’. Y él ya sabe perfectamente», ha explicado. «¿Te gusta que te llame abuela», ha preguntado María Casado. «Me encanta. Yo estoy feliz de ser abuela además por segunda vez», ha contestado Lolita. «¿Te has acordado de tu madre?», ha comentado la presentadora. «Mucho. Sobre todo porque es el primer bisnieto de Lola Flores. Además, nació el 12 de octubre el Día del Pilar o sea, que tenía que ser el bisnieto de Lola Flores sí o sí. Con la Vírgen del Pilar, que mi madre era fan de toda la vida», ha añadido la artista.

La hermana de Rosario Flores ha expresado que todavía nota a su madre con ella. Lola Flores falleció el 16 de mayo a consecuencia del cáncer de mama. «La noto en mi piel. En el espejo. Cuando hablo. Mi voz. De hecho, ahí está el anuncio -hace referencia al spot en el que ella imita el tono de su progenitora-«, ha confesado.