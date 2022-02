Elena Furiase ha dado positivo en Covid. Una mala noticia que le coge en un momento delicado ya que se encuentra embarazada de su segundo hijo. Esto supone algo más de preocupación que si no estuviera en estado de dulce espera. El coronavirus ha entrado en su casa pero por suerte no ha tenido que lamentar más casos puesto que su marido, Gonzalo Sierra, y su hijo se han hecho las correspondientes pruebas PCR con resultado negativo.

La hija de Lolita Flores no ha tenido más remedio que confinarse en una habitación de su domicilio, teniendo especial cuidado con los dos hombres de su casa. Sobre todo porque ellos no son positivos. A través de su cuenta de Instagram va interactuando con sus más de 500.000 seguidores, informándoles puntualmente de sus avances. Por el momento son cinco días los que lleva dando positivo, puesto que su cuarentena se va a alargar más de lo que le gustaría.

Pese a que su hijo pequeño no se ha contagiado, Elena Furiase cree que fue él quien lo trajo al domicilio familiar. Y es que los niños están siendo los principales focos transmisores en este comienzo de año con el retorno a guarderías y colegios. La actriz está completamente cuidada virtualmente por su médico personal: «Me hacen seguimiento mi médico y mi ginecóloga, a la que adoro», ha contado en sus redes.

Afortunadamente, no tiene que lamentar síntomas demasiado severos, tan solo una quemadura en los labios. No obstante, Furiase confiesa que «es lo que peor llevo». También lamenta cierto dolor de garganta, de cabeza y malestar general. Pero lo que más le preocupa es un efecto psicológico que le ha causado este positivo en Covid durante el embarazo: «Reconozco que anoche tuve algo de ansiedad… Pensé que me estaba ahogando. Pero no. Respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres», ha explicado, para preocupación de sus seguidores.

Elena Furiase aclaró cómo se encuentra tras haber dado positivo en Covid. (Fuente: Instagram) pic.twitter.com/adafjewodm — Show España (@ShowEspana) February 5, 2022

Elena Furiase se lo está tomando con mucho humor, sin duda la mejor receta para afrontar un escollo como este: «Os iré contando el día a día de una embarazada con ómicron», ha dicho con ironía y cierta resignación. Lo que sí que tiene claro es que no fue su madre, Lolita Flores, quien se lo pegó porque «hacía quince días que no la veía».

Pronto este confinamiento será una anécdota más que contar ya que lo más importante para ella es que en unos meses nacerá su otro hijo, cumpliendo así el deseo de formar una familia que tenían tanto ella como Gonzalo Sierra: «Siempre nos lo hemos planteado, incluso antes de pensar en boda. Queríamos que Noah fuese un poquito más grande para asumir ese papel de el mayor. Queríamos que tuviera su momento de gloria todavía. No descartamos tener otro u otra», comentaron cuando se conoció el nuevo embarazo.