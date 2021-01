Han pasado 26 años del fallecimiento de Lola Flores, y la artista sigue más viva que nunca. Todo gracias al último anuncio de Cruzcampo, que se ha convertido en viral a los pocos minutos de estrenarse, además en una fecha marcada en el calendario para su familia. Lola habría cumplido 98 años el jueves 21 de enero y ha sido el día elegido para lanzar la campaña de esta marca de cerveza que no ha dejado indiferente a nadie. «Reivindicar la diversidad y la vuelta a las raíces» en un momento tan difícil para toda la sociedad.

Ha sido una auténtica revolución en las redes el poder volver a ver y a escuchar, en voz de su hija Lolita, a la inolvidable artista. Tanto ella como su hermana han colaborado estrechamente con la agencia de publicidad Ogilvy, encargada de llevar a cabo el proyecto. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la cantante sin éxito, pero la ilusión con la que se han implicado ha quedado plasmado en sus redes sociales.

Las hijas de Lola Flores compartían el spot en sus respectivos perfiles de Instagram, solo un día después de haber felicitado a su madre, y sus seguidores no tardaron en pronunciarse después de semejante sorpresa. «Gracias, Cruzcampo, gracias a vosotros hoy día 21 de enero mi madre sigue viva, con su acento el vuestro, gracias de corazón», escribía la intérprete de ‘Sarandonga’. Mientras que Rosario apunta: «Un mensaje #conmuchoacento que mi madre estaría orgullosa de decir también hoy en día. Gracias Cruzcampo por hacernos este regalo tan bonito». Una de las primeras en responderlas ha sido Bibiana Fernández que, bajo el post de la pequeña de los Flores, dejaba cinco corazones.

Los iconos de alabanzas también se han repetido en muchos de los mensajes de sus seguidores, entre ellos, rostros conocidos y compañeros de profesión de la familia de artistas, que no olvidan a una de las artistas con más poderío que ha dado nuestro país. «Brutal», «Maravilla», se pueden leer entre las palabras de sus followers. Su nieta Elena Furiase también ha aprovechado el spot para felicitar a la matriarca del clan, y lo ha hecho publicando un story donde ha escrito «Felicidades Ole Ole», como así se refería ella a su abuela.

«¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar», comienza diciendo Lola Flores en el anuncio de un minuto de duración. Pero han sido horas las que se han invertido en dar vida de nuevo a la gran artista. Para ello se buscó a una actriz con rasgos similares, más de 5.000 imágenes y un proceso de postproducción en el que han ayudado Lolita y Rosario. La idea surgió hace casi un año, y cuando ya se había puesto en marcha la grabación la pandemia lo paralizó. Momento en el que la empresa de cerveza decidió aplazar el proyecto y centrarse en el movimiento de apoyo a la hostelería.

Los responsables de la parte técnica han utilizado la herramienta llamada ‘deepfake’, basada en inteligencia artificial. Con ella permite colocar el rostro de una persona en el cuerpo de otra y generar imágenes en movimiento. De esa manera, la actriz elegida, presta su silueta a la campaña y narra el discurso. A esas imágenes se le van añadiendo distintas capas que corresponden a los rasgos de la polifacética artista. Mientras que la voz, en esta ocasión, la ha puesto su hija Lolita. Quién mejor que ella que es su hija y además tiene un timbre similar al de ‘La Faraona’ doblar el spot. Arte y tronío con la eterna Lola Flores.