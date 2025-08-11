La Reina Letizia es muy consciente de la atención que se presta a la ropa y complementos que utiliza. Por eso ha sabido utilizar este foco de atención para apoyar a firmas emergentes o para dar visibilidad a determinadas causas, como ocurrió con algunas firmas tras el paso de las riadas en diferentes zonas de la comunidad valenciana. La esposa de Felipe VI ha lucido tanto ropa como complementos de tiendas y firmas valencianas, a las que ha querido apoyar en su proceso de recuperación. Una de ellas es Singularu, de la que ha llevado varios pares de pendientes a lo largo de los últimos meses.

La esposa del Rey Felipe VI ha lucido en público al menos cuatro pares de pendientes de esta firma. Unos con forma de estrella y otros con forma de flor. Los dos con un precio de menos de 30 euros, pero con un mensaje de apoyo a la marca en uno de sus momentos más complicados.

La Reina Letizia con unos pendientes Singularu. (Foto: Gtres)

Esta empresa valenciana especializada en joyería fue una de las afectadas por la DANA de finales de octubre de 2024. El almacén de la localidad de Picanya fue completamente arrasado por el agua, con graves consecuencias para la firma y para las más de 300 familias que dependían de la compañía. Casi un año después y gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y al apoyo y visibilidad de rostros tan importantes como el de doña Letizia, la marca acaba de dar un nuevo paso.

Tal como ha trascendido, Singularu amplía su red de distribución en España y ha abierto el pasado 8 de agosto su primera tienda en Salamanca, la cuarta en Castilla y León, donde ya cuenta con dos locales en Valladolid y otro en Burgos. La tienda tiene 50 metros cuadrados y está ubicada en la calle Toro, una de las más concurridas de la ciudad.

Pendientes de Singularu. (Foto: Singularu)

No es el único paso que ha dado la firma, que también abrió otra tienda el pasado mes de mayo en Valencia, en la calle Hernán Cortés de Valencia, tras trasladarse desde el local contiguo. En Valencia la marca tiene cinco puntos de venta propios, que se suman a otros en diferentes zonas de España.

Expansión internacional

A pesar del varapalo de la DANA, la firma cerró su último ejercicio con un importante crecimiento y espera poder seguir expandiéndose de cara al próximo año, sobre todo, en nuevos mercados como Francia e Italia. En la actualidad, la actividad fuera de España es algo limitada, aunque colabora con plataformas como Zalando o Amazon, que permiten dar a conocer las colecciones de Singularu más allá de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Singularu Jewels (@singularu)

Una de las características principales de la firma es que toda su producción se realiza en nuestro país, con una plantilla de más de 300 personas. No obstante, es probable que en los próximos meses aumente el equipo a medida que la compañía crezca. El apoyo y visibilidad de la Reina Letizia seguro que ha tenido un importante impacto en este aspecto.