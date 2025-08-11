La soledad de Carolina Molas a su llegada a Ibiza mientras Iñigo Onieva disfruta de Maldivas con Tamara Falcó

Carolina Molas, la madre de Iñigo Onieva, se ha dejado ver sola por Ibiza, donde planea pasar sus vacaciones, mientras que el empresario sigue disfrutando de Maldivas junto a Tamara Falcó y su suegra, Isabel Preysler. Buena prueba del verano tan idílico que viven en la familia y que demostraría que ya han dejado las viejas rencillas atrás. Sin polémicas ni frentes abiertos, Tamara e Iñigo estarían viviendo uno de los momentos más dulces de su matrimonio, rodeados de aguas turquesas y paisajes de ensueño. Y es que las imágenes hablan por si solas, mientras que Preysler también parece estar disfrutando de lo lindo junto a la parejita.

Carolina Molas en el aeropuerto de Ibiza. (Foto: Gtres)

«Después de un viaje largo… qué gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesas, olor a coco… y dos de mis personas favoritas», comentaba ilusionada Tamara desde su exótico destino. De hecho, tanto el empresario como la marquesa de Griñón nos han hecho partícipes de cada uno de los pasos que van dando, desde sus exquisitas comidas, a una lujosa estancia en la isla de Voavah, donde incluso cuentan con un yate privado para desplazarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Además, también han tenido tiempo para practicar actividades tan intensas como el buceo, según ha presumido Onieva en sus redes sociales mientras nos muestra la belleza del lugar. «Mi mundo favorito está bajo el agua. Tiburones tigre manchados, tiburones de punta negra, tiburones grises de arrecife, tiburones limón, mantas, tortugas y mucho más», escribía junto a una de sus recientes publicaciones. Sin duda, un verano muy familiar y lleno de planes antes de poder retomar sus agendas.

La soledad de Carolina Molas en Ibiza, mientras Iñigo Onieva disfruta de Maldivas

Por su parte, Carolina Molas ha optado por volar hasta Ibiza, donde era captada por las cámaras de Gtres mientras esperaba a que un taxi pasase a recogerla. Muy tranquila y relajada, la madre de Iñigo Onieva se dispone a pasar unos días de desconexión en las islas Pitiusas, donde ha llegado cargada con dos enormes maletas. Por el momento, parece que la reconocida empresaria se niega a pronunciarse respecto a la estrecha relación que existe ahora entre su hijo e Isabel Preysler, quienes parecen haber acercado posturas en los últimos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

De hecho, el empresario no dudaba a la hora de homenajear a su suegra en su restaurante, con un postre que ella le había cocinado en casa y que le conquistó por completo. Nada menos que un delicioso soufflé. «La primera vez que los probé, supe que quería incluirlos en el restaurante, como un guiño a esa sensación de recibir en casa», confesaba muy orgulloso ante el tremendo éxito que ha tenido este plato.

Un gesto que la propia Molas habría apreciado, aunque no haya querido profundizar en el tema. De hecho, en su momento llegaba a mostrarse bastante agobiada y se negaba a responder a las preguntas de la prensa. De ese modo, dejaba muy claro que no quiere verse envuelta en ninguna polémica y mucho menos con su familia política, aunque ella también parece llevarse a las mil maravillas con Tamara Falcó. Tanto es así, que a menudo protagonizan instantáneas en las que puede verse de lejos la gran complicidad que comparten.