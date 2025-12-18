Lolita Flores anuncia medidas legales contra aquellos que la insultan por sus ideas políticas

Lolita Flores siempre se ha caracterizado por ser clara y directa, así que no le ha temblado la voz al afirmar que es una persona «de izquierdas». Por ejemplo, hace unas semanas dio una entrevista en la radio y afirmó que, según pasaba el tiempo, se reafirmaba más en su postura. «Lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas y, a medida que voy creciendo, soy más de izquierdas de que de derechas», declaró exactamente.

El problema es que hay mucha gente indignada con el Gobierno de Sánchez y esto ha hecho que los famosos que se posicionan a su lado reciban comentarios de todo tipo. Lolita quiere poner fin a esta espiral y ha asegurado que emprenderá acciones legales contra todo aquel que le falte el respeto. Según dice, hace mucho tiempo que asumió su condición de personaje público y entiende que no puede gustarle a todo el mundo, pero no tolerará más faltas de respeto.

Lolita Flores en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Estoy un poco harta de los insultos. Cada vez que publico una foto hay alguien que me insulta por mis ideas políticas. También me insultan por mi físico o porque no debo caer bien», ha empezado diciendo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula 712.000 seguidores.

La advertencia de Lolita Flores

Como decimos, Lolita comprende que está expuesta a todo el mundo debido a su profesión, pero considera que ella nunca le falta el respeto a nadie y exige exactamente lo mismo.

«Yo entiendo que soy una artista y que no le tengo que gustar a todo el mundo, pero ya soy mayor, soy abuela, tengo una familia que me adora y yo no necesito que me insultéis. Lo digo porque, la próxima vez que ponga algo en Instagram y alguien me insulte, lo denunciaré», advierte en un tono serio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

La hija de Lola Flores no quiere entrar en polémicas con nadie, «simplemente quería decir eso porque estoy muy harta». Y después añade: «En Instagram hay democracia y podéis decir de mí lo que queráis, pero yo no insulto a nadie y no hago daño a nadie. Entonces, me vais a permitir que me queje. La próxima vez os denunciaré».

Las ideas políticas de Lolita

Lolita Flores en ‘Planeta Calleja’. (Foto: Cuatro)

Lolita Flores participó en 2022 en el programa que Jesús Calleja presentaba en Cuatro y declaró: «Hay cosas de derechas que me gustan y cosas de izquierdas que me encantan». También dijo que era totalmente feminista y que luchaba por conseguir cualquier tipo de libertad. Es esa libertad con la que ha opinado durante su participación en un espacio de Onda Cero, donde reconoció que, con el paso del tiempo, había definido al 100% su posicionamiento político.

«Soy de izquierdas, pero no por nada, sino porque yo quiero un bienestar social y porque quiero que la gente pueda vivir, aunque sea con lo mínimo, pero que pueda vivir», comentó Lolita. Según ha contado, estas palabras le han generado consecuencias y la próxima vez pondrá el asunto en manos de la justicia.

Lolita Flores sigue con su carrera

Dejando a un lado la polémica en la que se ha visto envuelta, Lolita Flores ha aprovechado para recordar el nombre de los proyectos en los que se encuentra inmersa. Por un lado está pendiente del estreno de Atasco 3, una comedia que verá la luz próximamente en Amazon Prime.

Por otro lado, Lolita estará en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 15 de febrero con su obra Poncia, una adaptación de La casa de Bernarda Alba cuyas entradas están a la venta desde 22 euros.