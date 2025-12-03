Alba Flores lo cuenta todo sobre la autopsia de Antonio Flores: estos son los resultados

El documental Flores para Antonio, impulsado por Alba Flores, se ha convertido en una pieza fundamental para comprender uno de los episodios más dolorosos de la saga de los Flores. La actriz, decidida a reconstruir la verdad sobre la muerte de su padre, ha elaborado un relato que combina memoria íntima y rigor documental, y que permite abordar con una mirada nueva lo ocurrido en aquellos días convulsos de 1995. Antonio falleció a los 33 años, apenas dos semanas después de la muerte de su madre, Lola Flores, un acontecimiento que marcó a toda la familia y que dejó un vacío doblemente traumático.

Hasta ahora nadie se había atrevido a explicar con detalle lo que rodeó su muerte, y ha sido precisamente su hija quien, con la madurez que dan los años, ha decidido enfrentarse a ese capítulo que siempre había permanecido en la penumbra, acompañado de rumores y suposiciones que se repetían sin evidencia.

A lo largo del documental intervienen todos los miembros del clan Flores que compartieron con Antonio sus últimos días, construyendo un testimonio coral que aporta perspectivas diversas y necesarias. Lolita, Rosario, los sobrinos y otros familiares cercanos rompen por primera vez el pacto de discreción que habían mantenido durante décadas, permitiendo que el relato avance hacia una verdad más completa. Sus voces, combinadas con material de archivo y reflexiones personales, ayudan a dimensionar tanto el peso del duelo que arrastraba Antonio como la vulnerabilidad emocional que lo rodeó.

La autopsia de Antonio Flores

La narración del informe forense, realizada por la propia Alba con una voz en off que atraviesa todo el documental, se convierte en uno de los momentos más sobrecogedores de la obra. Con cuidado y respeto, la actriz detalla las observaciones médicas que describen el cuerpo de Antonio en el momento en el que fue encontrado, desde su apariencia física hasta las marcas que daban cuenta del desgaste que arrastraba. Alba menciona la férula que cubría su mano izquierda, la presencia de escarcha en los pulmones y las petequias en el corazón, elementos que muestran el deterioro silencioso al que se había visto sometido. También desgrana las sustancias identificadas en su organismo, así como la combinación de agotamiento extremo y dolor emocional que acompañaron sus últimos días.

La película describe que Antonio llevaba quince noches sin conciliar el sueño desde la muerte de su madre, sumido en un estado de vigilia perpetua alimentado por la angustia, la falta de apetito y la incapacidad de encontrar consuelo. Los familiares relatan que ese día tomó ginseng, dio un breve baño en la piscina y pronunció un esperanzador «mañana estaré mejor», un gesto que jamás habría sugerido una intención autodestructiva.

La autopsia confirmó que la causa de su muerte fue una parada cardiorrespiratoria derivada de una intoxicación accidental, descartando la teoría del suicidio que durante años circuló entre quienes desconocían el impacto real del duelo que vivía. El informe, lejos de alimentar el morbo, esclarece que no hubo un acto voluntario, sino la consecuencia de una espiral que se intensificó tras la ausencia de Lola Flores, una pérdida que lo desbordó emocionalmente.

El problema con las drogas

Más allá de los detalles forenses, el documental también profundiza en la relación que Antonio mantuvo con las drogas, un tema del que se había hablado mucho desde fuera pero que nunca se había abordado con transparencia desde dentro de la familia. Ana Villa, madre de Alba, rompe el silencio y explica que las sustancias se convirtieron para él en un modo de calmar una ansiedad que arrastraba desde joven. Alba, por su parte, reflexiona sobre el estigma que ha acompañado a su familia durante años y reconoce cómo ese juicio social ha llegado a afectarle personalmente, especialmente cuando se utilizaba como un arma para atacarla.

En el documental se reivindica la importancia de mirar con comprensión aquel contexto histórico, en el que muchos artistas de la época se vieron envueltos en dinámicas similares, marcadas por excesos, vulnerabilidad y la presión de una industria exigente.

Rosario Flores ha participado en el documental

El testimonio de Rosario aporta una dimensión especialmente emotiva, ya que recuerda conversaciones en las que Antonio le confesaba que, si algún día faltaba su madre, él no sabría cómo continuar. Aunque en aquel momento su hermana evitaba darle más gravedad, intentando restar importancia a sus palabras, el tiempo ha demostrado que su capacidad para soportar ese golpe emocional era más frágil de lo que aparentaba. Sin embargo, como revela el documental, lo que ocurrió no fue un acto premeditado, sino la culminación de un desgaste físico y mental que no supo detener a tiempo.

Con Flores para Antonio, Alba cierra un ciclo que llevaba décadas abierto, devolviendo dignidad al recuerdo de su padre y desmontando mitos que habían distorsionado su historia, al mismo tiempo que ofrece una mirada honesta y compasiva hacia un hombre que, pese a su talento y su sensibilidad, no logró encontrar en vida la paz que sí parece alcanzar ahora a través del relato de su hija.