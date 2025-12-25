‘Pinocho’, el supuesto hermano de Anabel Pantoja sobre su test de ADN: «Caso omiso»

La disputa judicial que enfrenta a Luis Manuel Vicente, popularmente conocido como Pinocho, con Anabel Pantoja ha entrado en una fase decisiva. El hombre que sostiene ser hijo biológico de Bernardo Pantoja, hermano de Isabel Pantoja, se prepara para un juicio de filiación cuyo objetivo es someter a la influencer a una prueba de ADN que confirme o descarte definitivamente el vínculo familiar. Un proceso largo, complejo y cargado de tensión emocional que, según explica el propio interesado, se ha visto marcado por reiterados intentos fallidos de alcanzar un acuerdo previo.

Todo esto se ha convertido en noticia tras la intervención de Pinocho en el programa El tiempo justo, donde no pudo ocultar la emoción al recordar a Bernardo Pantoja, a quien considera su padre. Lejos del espectáculo, el entrevistado insistió en que su propósito no es mediático, sino estrictamente personal y judicial, y que su única intención es esclarecer una verdad que, asegura, lo ha acompañado desde la infancia.

El proceso judicial de Pinocho

Hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo resolvió que el procedimiento de filiación se lleve a cabo en Sevilla, un paso clave que desbloquea una causa que llevaba tiempo estancada. Según explicó Luis Manuel Vicente Rico, antes de acudir a los tribunales se intentó una vía amistosa para evitar el conflicto legal. Sin embargo, esos esfuerzos no prosperaron.

«Se la hemos pedido amistosamente», relató, detallando que incluso se envió un burofax al domicilio de Merchi, madre de Anabel Pantoja, sin obtener respuesta. Posteriormente, según su versión, se remitió una demanda a Canarias que tampoco fue recogida. «Hicieron caso omiso», afirmó con rotundidad, reconociendo que desconoce el motivo por el que la influencer no ha accedido hasta ahora a la realización del test de ADN.

Uno de los aspectos más delicados del testimonio de Pinocho es el relato de cómo decidió comprobar por su cuenta su posible filiación con Bernardo Pantoja cuando este aún vivía. Según explicó, la prueba se realizó de manera privada y con el consentimiento implícito del propio Bernardo, en un contexto cotidiano y sin dramatismos.

«Fue desayunando con él», recordó, explicando que tomó un vaso y una servilleta utilizados por Bernardo y los llevó a una clínica especializada para cotejar el ADN. El resultado, siempre según su testimonio, arrojó una compatibilidad del 99,6%, un porcentaje que considera determinante y que sustenta su decisión de acudir a la Justicia para que el proceso se complete de manera oficial y con todas las garantías legales.

Pinocho ha roto su silencio

Luis Manuel asegura que la sospecha sobre su origen no surgió de manera repentina, sino que fue un rumor persistente en su entorno más cercano. Creció en el barrio sevillano de Triana, donde, según afirma, las familias estaban estrechamente vinculadas. «Tanto mi madre como mis tíos, la familia, siempre han estado juntos. Éramos del mismo círculo», explicó, añadiendo que desde pequeño percibía un trato diferente por parte del entorno de los Pantoja, algo que con el tiempo fue adquiriendo sentido para él.

A pesar de esa cercanía, sostiene que siempre intentó mantenerse al margen de cualquier conflicto, especialmente con Anabel Pantoja. Esa actitud de prudencia marcó también su relación con Bernardo Pantoja durante los últimos años de vida de este.

Uno de los momentos más emotivos de su intervención fue cuando recordó las visitas que realizaba a Bernardo Pantoja en 2017, cuando este se encontraba ingresado en el hospital a causa de una enfermedad. «Iba a visitarlo a escondidas», confesó, explicando que lo hacía para evitar coincidir con Anabel Pantoja y no generar una situación incómoda o conflictiva.

«No quería tener conflicto con ella», afirmó, subrayando que su prioridad era mantener una relación discreta y respetuosa con quien considera su padre, sin exponerlo a tensiones familiares. Ese comportamiento, según explicó, responde a una forma de entender la situación desde la prudencia y el respeto, incluso en un contexto tan delicado como el actual.

El juicio será definitivo

El proceso judicial que ahora se avecina será determinante para esclarecer definitivamente la relación de parentesco entre Luis Manuel Vicente y la familia Pantoja. Más allá del impacto mediático, el caso plantea cuestiones jurídicas y personales de gran calado, especialmente en lo que respecta al derecho a la identidad y a la verdad biológica.

Mientras tanto, Pinocho insiste en que su lucha no busca notoriedad ni enfrentamiento público, sino una respuesta clara y definitiva a una pregunta que lo ha acompañado durante décadas. El juicio, que se celebrará en Sevilla, marcará un antes y un después en una historia que, hasta ahora, ha estado envuelta en silencios, rumores y decisiones aplazadas.