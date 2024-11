Anabel Pantoja ha querido tener un emotivo gesto con su padre, Bernardo Pantoja, en el segundo aniversario de su muerte. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, Anabel ha compartido una imagen de cuando ella era pequeña en la que también aparece el hermano de Isabel Pantoja.

Un conmovedor mensaje

«Papi, yo sé que estás viéndome», ha comenzado diciendo Anabel. «Es increíble cómo sigues presente en tu nieta, así que para mí y para todos los que te recordamos nunca te irás de aquí porque ella sigue llevándote en su rostro para siempre a su abuelo Bernardo», ha proseguido. «Quiero darte las gracias infinitas porque sin ti, Alma no existiría», ha finalizado. Además de este texto, Anabel Pantoja ha querido introducir una canción con gran significado que lleva como título Yo quería que pertenece al cantante Cristián Castro.

Anabel Pantoja comparte un storie. (Foto: Redes sociales)

Fue el 25 de noviembre de 2022 cuando tras varios meses arrastrando problemas de salud, Bernardo Pantoja fallecía a los 69 años. Una noticia que dejó completamente rota a su familia, sobre todo, a su hija Anabel.

Anabel Pantoja, madre de su primera hija

El aniversario de la muerte de Bernardo Pantoja ha coincidido con la reciente maternidad de su hija Anabel, quien dio a luz a su primera hija, el pasado 23 de noviembre. Fruto de su relación con David Rodríguez nació la pequeña que ha recibido el nombre de Alma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Fue en el mes de junio cuando Anabel Pantoja anunció que iba a convertirse en madre por primera vez.»Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», indicó, muy emocionada en la revista Lecturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Desde entonces, Anabel ha ido mostrando cómo ha vivido estos meses de embarazo a través de las redes sociales, donde ha ido enseñando la evolución de su barriga a través de varias imágenes. Además, también ha mostrado públicamente cómo fue la baby shower que organizó en compañía de amigos cercanos y familiares, entre quienes destacaron otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como Belén Esteban o la influencer Susana Bicho. «No tengo palabras para describir lo que ayer viví. Soy afortunada de tener una familia en un sitio donde llegué a hace 6 años y no me han soltado nunca. Gracias por haberos desvivido por mí desde que os conté que venía en camino una baby. Ahora sé cómo lo haréis con ella», expresó en un post muy emocionada Anabel.