Anabel Pantoja recibe una gran sorpresa justo antes de dar a luz: "No tengo palabras"

Anabel Pantoja ha vivido un momento inolvidable justo antes de dar a luz a su primera hija: sus amigos de Canarias le han preparado una baby shower. Esta fiesta sorpresa le ha dejado muy sorprendida y se siente tan emocionada que ha decidido compartirla con sus seguidores de Instagram, plataforma donde acumula casi dos millones de seguidores.

«Ayer fue un día súper especial. Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que no estoy sola. Os quiero», ha escrito la creadora de contenido. Ha acompañado estas palabras de unas imágenes que demuestran que el evento fue perfecto. Había comida, música y una decoración muy especial.

La ‘baby shower’ de Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que había una fotografía de gran tamaño de una de las ecografías que se ha realizado Anabel. Tal y como hemos contado en LOOK, hace unos días se sometió a una prueba 5D en Córdoba que le dejó sin palabras. Según contó, nunca iba a olvidar este momento que vivió junto a su novio David, padre de la niña.

Si todo sale según lo previsto, la famosa sobrina de Isabel Pantoja dará a luz antes de Navidad. Cada vez falta menos para que pueda abrazar a su primera hija. Belén Esteban, íntima amiga de la colaboradora, ha asegurado que la sevillana dará a luz en Canarias, pues es allí donde ha construido su hogar.

El agradecimiento de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja empezó a trabajar en televisión en 2011. Empezó defendiendo a su primo Kiko Rivera, quien estaba concursando en Supervivientes, pero enseguida demostró que tenía mucho talento para entretener a los espectadores y fichó por El Programa de AR. Fue creciendo poco a poco y con el paso del tiempo se convirtió en una estrella que brilla con luz propia.

En una de sus intervenciones, concretamente en una entrevista que dio en Sálvame, reconoció que había cosas de la televisión que lo le gustaban. No obstante, tenía en mente otras bastante buenas, como por ejemplo todo el dinero que estaba generando. Ha sido muy astuta y lo ha invertido bien. Su proyecto más personal ha sido comprar una casa en Canarias, vivienda que ha reformado por completo para adaptarla a sus necesidades.

Anabel ha organizado una comida en esta residencia junto a sus amigos de la zona, quizá para agradecerles el gesto que han tenido con ella en la baby shower. No hay que olvidar que la familia de Anabel vive en Andalucía, pero ha conseguido no sentirse sola nunca gracias a su pandilla.

La postura de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ocupa un papel importante dentro de su clan. Es la única que se lleva bien con todos, incluso con su tío Agustín Pantoja. La familia está muy revuelta, sobre todo desde que Chabelita ha sacado a la luz los episodios más duros de su infancia durante una entrevista en ¡De Viernes!

Anabel no quiere involucrarse. Apoya y respeta a su prima, pero nunca se ha puesto en contra de Isabel Pantoja. La tonadillera ha guardado silencio, no ha respondido a las declaraciones de su hija y todo hace pensar que seguirá así. Mientras tanto, el público se ha posicionado al lado de Isa. Cada vez son más los que consideran que ha vivido muchas injusticias en Cantora.