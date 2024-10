El problema de salud de Anabel Pantoja en la recta final de su embarazo

Anabel Pantoja está a punto de convertirse en madre de su primera hija, fruto de su relación con David Rodríguez. Pero lo cierto es que la fase final de su embarazo está siendo especialmente complicada. Si hace varias semanas la sobrina de Isabel Pantoja compartió en su perfil de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores, los problemas de salud que está enfrentando a pocos meses de dar a luz, ahora ha hablado abiertamente, por la misma vía, sobre la frustración y las dificultades emocionales que está atravesando en estas últimas semanas.

La ex colaboradora de Sálvame sufre de anemia, una dolencia en la que el número de glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina en éstos es inferior a lo normal, y que se sumaría al insomnio que también ha comenzado a padecer a raíz del embarazo. «Dicen que es algo más o menos normal en las embrazadas», ha comenzado diciendo Anabel, que también ha revelado que le han recetado unas pastillas como suplemento del ácido fólico. «Jamás olvidaré este insomnio maldito de horas mirando al techo y de dar vueltas de un lado a otro con un hipopótamo. Sigo flipando con mi puñetero cerebro y su no duermes en toda la noche. Luego por la mañana o de día eres un oso hormiguero. Desde luego que está acabando conmigo. Me rindo», ha añadido.

Según Anabel, su médico le ha asegurado que tal situación se debe a su subconsciente y preocupaciones. Una afirmación con la que la influencer no estaría del todo de acuerdo. «Ya le digo que no estoy preocupada, que solo quiero poder dormir este mes y medio que me queda. No sé cuando podré volver a dormir una noche sin bebé. Estoy muy frustrada y de mala leche porque no le deseo a nadie el insomnio, es horrible», ha insistido.

Los problemas de Anabel Pantoja para conciliar el sueño

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Anabel Pantoja habla de sus problemas para dormir. En una entrevista en Sálvame Deluxe en el año 2020, Anabel habló de lo mucho que le costaba conciliar el sueño y de su adición a las pastillas para dormir (somníferos y ansiolíticos). Entonces, reconoció que iba a intentar dejarlas con ayuda de profesionales. Sin embargo, todo apunta a que el problema persiste. «Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, tomo diariamente más del doble de lo que me aconseja mi doctor. Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución», reveló.

«Me da miedo pensar hasta dónde puedo llegar. Si me da por salir de casa o coger el móvil, como ese día que hice ese famoso directo. Ese fue un momento crítico. Nunca he ido a un profesional y siempre decía mañana será otro día. Soy dependiente y no me da vergüenza, lo que quiero es enfrentar».