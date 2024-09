Anabel Pantoja sufre un problema en pleno embarazo y su tía Isabel le encuentra una sustituta

Anabel Pantoja lleva muchos años colaborando en televisión, pero no ha dado de lado su trabajo original: ser ayudante de Isabel Pantoja. El problema es que se encuentra en su séptimo mes de embarazo y hace un tiempo decidió tomarse un descanso. La Gira 50 Aniversario de la tonadillera no puede parar, así que la cantante le ha encontrado una sustituta perfecta: Ana Guerra.

Isabel Pantoja se ha desplazado hasta Tenerife para dar un concierto histórico. Uno de los momentos más esperados de su espectáculo es cuando canta Garlochí, tema que se hizo viral en TikTok gracias a una coreografía que diseñó Anabel Pantoja. La cuestión es que la influencer tiene un problema médico y tiene que afrontar la recta final de su embarazo desde la más absoluta tranquilidad.

Anabel Pantoja en una boda. (Foto: Gtres)

La joven se ha puesto en contacto con su ejército de seguidores y ha comunicado que tiene anemia. Este contratiempo no le ha borrado la sonrisa, al contrario. Tiene más ganas de nunca que abrazar a su bebé. Durante la última ecografía se quedó sin palabras durante un tiempo. «Cuando ves esa cara, ves las facciones, tan crecidita, dices: es mi hija. Me quedé en shock bastante tiempo», ha declarado.

Ana Guerra triunfa con ‘Garlochí’

Ana Guerra posando en un evento. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja está muy pendiente de su tía. Le ha ayudado todo lo posible, pero es consciente de que su situación ha dado un giro de 180º y ahora debe bajar el ritmo. Le quedan dos meses para conocer a su pequeña y tiene que guardar reposo. Esa es la razón por la que Isabel Pantoja ha invitado a Ana Guerra a su concierto de Tenerife. Sobre todo ahora que Anabel tiene anemia e insomnio, dos problemas que debe solucionar cuanto antes.

La cantante de Operación Triunfo 2017 tiene mucho éxito entre las nuevas generaciones y acaba de sacar una nueva canción: Contar mentiras. Con todo esto, se ha subido al escenario para bailar Garlochí, algo que ya hizo Soraya Arnelas en Mérida o Naiara Moreno en Madrid.

Ana Guerra ha demostrado que tiene capacidad suficiente para cantar al lado de Isabel Pantoja. Ambas artistas se han vestido de blanco y han deleitado al público con un número que ya forma parte de la historia de la música.

La situación de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en Tenerife. (Foto: Gtres)

Lo ha vuelto a hacer. Isabel Pantoja ha conquistado Tenerife. Su música ha sonado por toda la isla y los canarios están encantados de haber recibido una visita tan ilustre. El único problema es que el comportamiento de la cantante fuera del escenario no es tan amable. Hace unos días le plató cara a una reportera y le llamó «imbécil».

Hay que tener en cuenta que la situación de la artista no es fácil. Sí, es la reina de la copla, pero en su vida personal tiene muchas cuentas pendientes: no se habla con sus hijos, sus cuentas bancarias no son buenas y debe cerrar su finca Cantora, entre otros muchos asuntos.

El periodista Antonio Rossi sostiene que Isabel va a empezar una nueva etapa en Madrid, en una de las mejores zona de la ciudad. Se mudará junto a su hermano Agustín, una de las pocas personas que nunca le ha fallado.