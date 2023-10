La llamativa respuesta de Ana Guerra cuando escucha el nombre de la Reina Letizia

La Reina Letizia se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana gracias a la jura de bandera de su hija Leonor. La heredera al trono español ha demostrado estar completamente capacitada para tomar las riendas de la monarquía en un futuro. Está recibiendo comentarios muy positivos porque ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella.

Algunos periodistas especializados en el tema, como por ejemplo Paloma Barrientos, han querido resaltar que parte de este mérito es responsabilidad de doña Letizia. La mujer de Felipe VI ha protegido al máximo la intimidad de sus hijas, pero durante este tiempo les ha dado una educación excelente que ahora ha quedado patente.

La Reina Letizia en la jura de bandera / GTRES

Son muchas las celebridades que han hablado de la Reina Letizia en las últimas horas, pero las palabras que ha pronunciado Ana Guerra han llamado especialmente la atención y el motivo es obvio. Su novio actual, el actor Víctor Elías, es primo de doña Letizia y esa es la razón por la que las palabras de la cantante están teniendo tanta repercusión. Le han preguntado si ha tenido oportunidad de conocerla porque Víctor ha explicado en numerosas ocasiones que la Reina disfruta de un carácter cercano y amable.

Ana Guerra ha desvelado que todavía no ha tenido ocasión de compartir mesa con doña Letizia, pero reconoce que estaría encantada de hacerlo porque considera que es una mujer muy interesante. Ha justificado su postura con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Fue el 14 de febrero del año pasado cuando Ana confirmó que mantenía una relación sentimental con Víctor Elías y no tardaron en convertirse en la pareja del momento.

Víctor, que también se dedica al mundo de la música, ganó mucha notoriedad y su secreto terminó trascendiendo, así que ahora todo el mundo sabe que es primo de la madre de la futura reina de España.

Las palabras de Ana Guerra sobre la Reina Letizia

Desde que salió de Operación Triunfo, Ana Guerra siempre se ha mantenido en la misma línea porque considera que su papel debe estar centrado en la industria del espectáculo. Por eso no se siente cómoda hablando de su vida privada, a pesar de que podría haber ganado mucho dinero compartiendo ciertos detalles porque supuestamente ha tenido relaciones interesantes. Ahora está centrada en su historia de amor con Víctor Elías, así que muchos reporteros quieren saber qué opina de la Reina Letizia y del resto de la Familia Real

Ana Guerra y Victor Elías/ Gtres

«No, no la he conocido aún, ni tampoco tenemos un grupo familiar de WhatsApp. Una vez pinché a Víctor y la sangre era roja, no azul», le ha comentado en tono de humor a un reportero del medio Formula TV. Víctor intenta hablar de doña Letizia porque no quiere incomodar a nadie, pero ha dado la cara por ella en más de una ocasión. Ha adoptado una postura parecida a la de Carla Vigo, sobrina de la monarca. La joven actriz insiste en que su tía siempre se ha preocupado por ella, a pesar de que el vínculo que les une no sea público.

Ana Guerra, más sincera que nunca

Ana Guerra con Chicote / La Sexta

Ana prefiere no entrar en ciertos detalles para no tener problemas porque hay asuntos que son demasiado sensibles. «Al final son primos e igual que he tenido la oportunidad de conocer a gran parte de su familia, está claro que me gustaría conocerla», añade cuando le preguntan por una futura reunión familiar. Eso sí, al hablar sobre su punto de vista prefiere no posicionarse. «Sí me gustaría conocerla porque pertenece al núcleo de Víctor, pero no porque tenga un fanatismo con la Casa Real. No me declaro ni republicana ni monárquica».

La exconcursante de Operación Triunfo insiste en que no le preguntaría nada relacionado con el país a doña Letizia porque en estos momentos tiene otros intereses y no querría buscarle ningún compromiso. «Me podría contar muchas cosas de Víctor que yo no sé, pero no le preguntaría nada relacionado con la monarquía», declara.