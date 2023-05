Victor Elías, fiel defensor de Letizia en un momento clave

Víctor Elías se ha convertido en protagonista de rebote de la crónica social con motivo de la graduación de la princesa Leonor y la próxima confirmación de la infanta Sofía. El que un día fue Guille en Los Serrano se ha dejado ver por el aeropuerto acompañado de Ana Guerra y no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres. Además de confesar la relación que la une a Willy Bárcenas (meramente laboral) y decir ‘no’ a una posible boda con la cantante, el productor musical ha tenido unas buenas palabras para la Reina de España, que atraviesa una de las semanas más tranquilas y emotivas del año.

Pese a que su relación con esa parte de la Familia Real no es tan fluida como con la parte más desconocida, Elías ha expresado que se alegra tanto por la heredera al trono como por la familia en general. «Yo me alegro por el bien de mi familia y de todo el mundo siempre», ha dicho con una sonrisa. Además, estos últimos días, Letizia ha copado titulares no solo por coronarse como reina de estilo en el funeral de Carlos III, sino también por despejar su agenda real para centrarse en sus hijas. «Ya lo he dicho muchas veces, estoy muy orgulloso de la familia que tengo, de ella en concreto y de todo el trabajo que realiza», ha sentenciado. Mientras Felipe VI asumirá dos compromisos este martes y miércoles, la Reina no ha programado ningún acto, evento o reunión con el fin de estar disponible tanto para la graduación de Leonor, que se celebró este sábado en el UWC Atlantic College de Gales, como para la confirmación de la infanta Sofía, que será el próximo 25 de mayo. Los reyes y la heredera al trono se reunirán en la iglesia Nuestra Señora de Aravaca para ser testigos de la ceremonia.

En un momento muy feliz

Y, hablando de familia, Ana Guerra también se ha convertido en un miembro más de la suya. Su historia de amor, que comenzó a principios de 2022, parece ir viento en popa, aunque hasta la fecha descartan hablar de pasar por el altar: «De momento no». Ahora, ambos están centrados en sus careras profesionales y en su relación, pero sin querer dar un paso más. La cantante sigue cosechando éxitos en el ámbito musical y el que fuera protagonista de Los Serrano ha vuelto a ser personaje principal de la actualidad gracias al reencuentro del elenco de una de las series más aclamadas de nuestro país.

«Esperábamos el cariño, pero no tanto (…) Fue impresionante, fue volver a vivir lo que conseguimos hace 20 años. Fue muy emotivo», ha sentenciado. Pero parece que este remix de 1+1 son siete no es lo único que nos va a transportar a esa época. Según ha confirmado Víctor, tienen más ases bajo la manga: «Todavía quedan cosas del reencuentro, ya veréis».