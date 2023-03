Ana Guerra, flamante ganadora de ‘El Desafío’: el reto que le ha dado la victoria

Ana Guerra (29) fue la flamante ganadora de la tercera temporada de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego; y que contaba en esta edición con rostros como Jorge Lorenzo (35), Mariló Montero (57), Laura Escanes (26), Boris Izaguirre (57) o Florentino Fernández (50), entre otros. La cantante se impuso a su gran rival, Rosa López, en una final histórica en la que las cuatro finalistas eran todo mujeres, y que no estuvo exenta de polémica: Ana Guerra (196 punto), Rosa López (185), Laura Escanes (181) y Mariló Montero (154).

La artista, que partía con condición de líder en el ranking, se alzó con los 30.000 euros del premio, que irán destinados a la asociación Pequeño Deseo y a la Federación Española de Enfermedades Raras; y un coche BMW, gracias a una complicada prueba de ballet, Operación Ballet, con la que consiguió conquistar al público y al jurado. «Estoy muy nerviosa, pero he disfrutado de este programa. Es como si te pusieras unos zapatos de madera de dos tallas menos», le confesaba Ana a Roberto Leal (43) antes de comenzar su número. «Yo te veo como ganadora», decía después Santiago Segura.

Que sean dos asociaciones quienes vayan a recibir el importa del premio tiene una explicación. Y es que Ana quiso partirlo con su compañero Jorge Blanco, quien tuvo un papel muy importante en el programa de anoche, y favoreció a la victoria de la cantante. El entrenador de los famosos, así como Jorge Lorenzo, Florentino Fernández y Boris Izaguirre, ayudaron a las cuatro finalistas a conseguir su objetivo de ganar esta edición del formato formando equipo con ellas. De esta forma, cada una de las finalistas tuvo a uno de ellos como socio y, los puntos que los chicos consiguieron con sus respectivos retos, se sumaros a los de su socia en la puntuación final. Jorge Blanco se enfrentó a una complicada coreografía aérea.

La segunda clasificada, Rosa López, se quedó a una decena de puntos de conseguir la que hubiera sido su segunda victoria en un talent show después de Operación Triunfo. La intérprete de Europe’s Living a Celebration se enfrentó a una prueba de malabares con fuego. «Has hecho el número de fuego más valiente que se ha hecho aquí. Ibas con la cara descubierto», le dijo Segura al término de la actuación. «Has convertido una prueba de mucha tensión y riesgo en algo bonito, en un espectáculo artístico, y eso tiene mucho mérito. Lo has vendido muy bien, lo has contado muy bien y el resultado es lo que hemos visto», valoró Juan del Val.

Por su parte, Laura Escanes aprobó con creces en su exhibición sobre ruedas con patinadores profesionales de la Federación Madrileña de patinaje artístico. «Ha sido una experiencia muy bonita y lo voy a echar mucho de menos», aseguró la concursante haciendo balance de su paso por el programa. Mariló Montero, que quedó en cuarto lugar, se enfrentó a un reto en el que de debía colocar torres de copas de cristal con una maquina transportado y evitar que éstas se rompieran.