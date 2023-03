«Un espectáculo muy peligroso». Con estas palabras catalogó Roberto Leal (43) el reto de Cristina Pedroche (34) en la que fue la octava gala de El Desafío, el programa en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego y que contó este viernes, con la colaboradora de televisión como invitada especial.

Esta era la segunda que vez la natural de Vallecas acudía al plató del formato de Antena 3. Y si bien en su paso por la primera edición del talent se atrevió con las telas áreas, sin ningún tipo de seguridad ni protección, esta vez, no iba a ser menos. Pedroche se enfrentó a un número en el que realizó, a varios metros del suelo, acrobacias con la única ayuda de un aro. Un reto que pese a que reconoció, le había costado durante los ensayos, bordó en el día de la gala. «Cuando no me sale tiro de humor, y no, en esto no vale, porque te puedes estampar. Si se me escurre una mano, solo está el suelo», explicó.

Su actuación no dejó indiferente a nadie y recibió los halagos de una emocionada Pilar Rubio (44). «Es un ejemplo a seguir para los pasar por aquí», expresó. «Puede parecer elegante y fácil, y eso tiene cualquier cosa menos facilidad, porque a la mínima te puedes pegar un guarrazo», dijo por su parte Santiago Segura (57). «Estabas ahí arriba y decía: ‘¡Qué necesidad!’. Lo he pasado a la vez muy bien, porque ha sido un espectáculo, y muy mal, porque si te caes te rompes la cabeza. Estamos hablando de una prueba de mucho riesgo. Este es uno de los mejores números que ha pasado por aquí», concluyó Juan del Val (52).

Pero el de Cristina Pedroche no fue el único reto sufrido de la noche. Tras los 4:40 minutos de Rosa López, en la gala de ayer fue Mariló Montero quien se enfrentó a la prueba más temida del concurso: la apnea. La presentadora consiguió llegar a los 4:08 minuto, siendo la tercera mejor marca de esta edición y la sexta de la lista general del formato. No obstante, la forma en que preocupó a todos los allí presentes.

Es habitual en esta prueba ver cómo, por seguridad, cuando el marcador supera un determinado tiempo, Juandi, el instructor especialista, ordene a los concursantes que saquen la cabeza de debajo del agua. Al hacerlo con Mariló no obtuvo ningún tipo de respuesta. La que fuera pareja de Carlos Herrera no respondió si quiera a los estímulos que le pedía que hiciera el experto. «¡Sal, Mariló! ¡Sal! ¡Venga!», le gritaba, teniéndola que sacar finalmente por la fuerza tirándole del brazo. «¡Qué se ahoga, que está debajo del agua!», decía Rosa López desde la grada de concursantes.

«Podía haber aguantado más. Sabía que podía aguantar un segundo más», admitió la comunicadora, que logró hacerse con la victoria de la gala y dedicó la prueba a su madre. «Va por ella, todo lo que vivo lo hago por y para ella», aseguró. Mariló decidió donar los 10.000 euros del premio para seguir luchando por el ELA. «Sigue necesitando mucho para investigar y es una enfermedad durísima».