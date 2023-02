Día complicado el que ha vivido Sergio Ramos. El futbolista ha anunciado a primera hora de la tarde su renuncia a jugar en la selección española. Una decisión tajante y que ha llegado unas horas después de mantener una conversación telefónica con Luis de la Fuente. El nuevo entrenador le ha comunicado que no va a contar nunca con él, algo que ha dolido muchísimo al ex jugador del Real Madrid. Pronto, Pilar Rubio ha querido arropar a su marido en este momento tan triste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

La madrileña no ha dudado en sacar pecho por los logros de su marido -que no son pocos- y vestir su mensaje de reivindicación: «Para mí no es @sergioramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega», comienza diciendo.

Pero Pilar Rubio se ha guardado para el final todo un mensaje subliminal con un claro destinatario: «Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya. ❤️🇪🇸». A buen entendedor, pocas palabras bastan.

La tristeza de Sergio Ramos

Minutos antes del bonito mensaje de Pilar Rubio, Sergio Ramos hacía extensible su tristeza a todos sus seguidores en Instagram. Lo hacía publicando varias fotos suyas con la zamarra de la selección, la misma que ha defendido durante 180 ocasiones. Se queda a 20 de una cifra redonda que habría histórica para él.

«Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar», explicaba en primer lugar. Un dardo directo a Luis de la Fuente, quien le ha querido comunicar que, al igual que su predecesor en el cargo, Luis Enrique, no tiene en su mente convocarlo para las próximas citas del combinado español.

A Sergio Ramos le quedan muy malas sensaciones después de conocer una decisión que considera injusta: «Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca». Quizá, la parte más contundente del comunicado de Sergio Ramos es en la que se refiere indirectamente al preparador español: «Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Lamentablemente no será así para mi, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol», concluye.

En cualquier caso y pase lo que pase, Pilar Rubio ha demostrado una vez más estar a la altura de las circunstancias y convertirse en el mejor apoyo para su marido. Juntos forman un tándem perfecto que capea los temporales unidos y en familia.