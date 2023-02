Hoy en día, Pilar Rubio y Sergio Ramos forman una de las parejas más estables de la crónica social. Cuesta encontrar grietas en un matrimonio forjado en hierro, pese a todos los rumores que siempre hay en torno a ellos. El uno y la otra han formado un tándem sentimental ideal y, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que van a ser una de las parejas más felices este San Valentín.

Van camino de hacer juntos 15 años, pero muy pocos se acuerdan de cómo fueron sus inicios. Lo cierto es que resultaron cuando menos anecdóticos. Para ello hay que remontarse al año 2009, cuando una jovencísima Pilar Rubio estaba haciendo sus primeros pinitos en el periodismo. La madrileña fue a cubrir como reportera de Sé lo que hicisteis un concierto del grupo Andy & Lucas que reunió a varios rostros conocidos, entre los que se encontraba el de Ramos.

Pilar se mostró muy cómplice con Sergio Ramos, incluso vacilándolo con micrófono en mano, soltándole alguna que otra frase con ánimo de llamar su atención: «Como no has venido con novia te puedo acompañar yo», le dijo. Se habló mucho al respecto de esto porque, por entonces, ella salía con Molly, el cantante del grupo Hamlet, con quien mantuvo una relación de 2001 a 2011. En cualquier caso, la cosa no pasó a mayores.

Hubo que esperar al 2012. La Selección Española había conseguido ganar su segunda Eurocopa consecutiva y durante los festejos con la gente se produjo el flechazo. La colaboradora era la elegida por La Sexta para dar cobertura a las celebraciones. Años más tarde se supo que el futbolista se había quedado prendado de ella y se las ingenió para buscar su móvil: «Decidí enviarle un mensaje y pensé que lo peor que me podía pasar era que no me contestara», confesó.

Ninguno de los dos pudo esconder lo que era un secreto a voces, sobre todo cuando Pilar Rubio fue ‘cazada’ por los fotógrafos saliendo de casa del jugador por la mañana, tras pasar la noche con él. No obstante, esperaron para dar oficialidad a su romance, algo que se llevó a cabo durante la gala del Balón de Oro 2013.

Unos meses más tarde llegaría la declaración de amor que el de Camas le haría a su novia en pleno directo. Para ello utilizó el programa de su gran amigo Pablo Motos. Sergio entró, guitarra en mano, para cantarle una canción a su chica, que no podía ocultar su rubor.

En 2014 se estrenarían como papás con el nacimiento de Sergio Jr, su primer hijo. Un año después vendría al mundo Marco, su segundo bebé, y en 2018 nació Alejandro. El último en llegar fue Máximo Adriano, en julio de 2020. Aunque es imposible hablar de la historia de amor de Sergio y Pilar sin pararse y recrearse en ese junio de 2019, cuando se juraron amor eterno en una multitudinaria boda celebrada en la catedral de Sevilla.

En 2021 iniciaron su proyecto de vida más arriesgado hasta la fecha: mudarse a París. La adaptación no fue fácil y tuvieron que superar algunos escollos deportivos y personales, pero ahora ya están completamente adaptados a la ciudad del amor, desde donde van a vivir San Valentín más enamorados que nunca.