Si los ojos son el espejo del alma, los de Sergio Ramos y Pilar Rubio no mienten. Día grande hoy para la familia ya que el Paris Saint -Germain ha hecho oficial la contratación del futbolista para las dos próximas temporadas. Una jornada de estreno para él, que ya ha posado con la que es su nueva camiseta. A su lado ha estado su familia al completo, es decir, Pilar Rubio y sus cuatro hijos en común. Todos evidenciaban la felicidad del momento son sonrisas de oreja a oreja.

Su fichaje por el PSG cambia por completo la vida de la familia. Ya lo avisó durante su despedida del Real Madrid, donde, por cierto, los rostros no fueron de tanta alegría como hoy: allá donde fuera serían una piña. Y así ha sido. Tanto que los niños han vestido con la camiseta de su padre para la foto y Pilar ha lucido una blusa de la misma tonalidad que los colores del equipo francés.

La presentadora ha sido también protagonista indirecta del gran día de su marido al dedicarle un bonito mensaje en Instagram. Pilar Rubio ha subido una foto familiar para felicitar a Sergio Ramos: «Enhorabuena, cariño, por esta nueva etapa en este gran club! Estaremos apoyándote como siempre»; comienza diciendo.

A continuación, ha querido valorar el cambio de vida propio que está a punto de experimentar: «Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales», avanza. No ha faltado el sentido del humor para referirse a lo que ya es su nueva realidad: «Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo. ¡Gracias a todos por el cariño recibido estos días!».

Pilar Rubio acepta que deberá realizar a menudo el trayecto París-Madrid para trabajar, entre otros sitios en ‘El Hormiguero’, cuya cuenta en Instagram ha reaccionado positivamente a su publicación en Instagram. Un cambio importante en su vida, pero que Pilar aborda con la absoluta certeza de que será muy bueno para ella la familia. Siempre se ha mostrado como una persona a la que le gusta vivir nuevas experiencias y que no le tiene miedo a nada.

Una de las premisas que tenía SR4 a la hora de buscar un nuevo equipo era tener una estabilidad personal de al menos dos años. La otra opción que manejaba era irse a Inglaterra, pero la opción de París les atraía más. Para blindar a su familia, el andaluz ha aceptado un contrato de 1 temporada más otra opcional y un salario que supera los 11 millones de euros anuales.

Ahora sí, comienza la nueva etapa de Sergio Ramos como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. A continuación, las mejores imágenes de su primer día.

