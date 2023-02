La participación de Laura Escanes (26) en El Desafío no está pasando desapercibida. Semana tras semana, la catalana se convierte en protagonista indiscutible de la crónica social por sus retos. Y el último al que se ha enfrentado no iba a ser menos. Anoche, la influencer se jugó literalmente la vida en palabras del presentador del programa, Roberto Leal. Laura tuvo que hacer frente a un baile de danza aérea con telas acrobáticas, al ritmo de I Put A Spell On You, canción de la banda sonora de la película Cincuenta sombras de Grey, sin colchonetas ni seguridad que la protegieran durante el espectáculo. «Ni hay línea de vida, ni colchonetas por seguridad, 5 o 6 metros de altura ¿Estás segura de lo que vas a hacer?. Sin chiste ni broma, se juega la vida, literalmente», espetó Leal antes de que diera comienzo la prueba.

Escanes superó con éxito el reto y su papel, provocó numerosos aplausos y elogios por parte de los miembros del jurado. «Laura, te has pasado el juego. Qué valentía, qué ovarios, eres una superheroína», le dijo Pilar Rubio. «Eres la prueba de que el curro en este programa es determinante y definitivo. Hay que echarle muchas horas y mucho talento para hacer lo que has hecho», le hizo saber por su parte Juan del Val (52). Unas palabras para las que Laura se mostró visiblemente emocionada. «Lo he disfrutado muchísimo, creo que las veces que más», dijo ella.

Con su actuación, la influencer logró el pódium de la sexta gala de El Desafío, y decidió donar los 6.000 euros del premio a la protectora de animales Uskar. «Les va a venir muy bien. No esperaba ganar», confesó. Esta no es la primera gala que la catalana gana, ya se alzó con la victoria hace algunas semanas. Concretamente, en la cuarta entrega del programa, después de superar los 3:40 minutos en la prueba estrella del formato: la apnea, que dedicó a su hija Roma. «Me imaginaba subiendo las escaleritas de casa con Roma, una pedorreta o el cambiador. Me relaja y me lleva a un lugar seguro», explicó entonces.

En esta ocasión, la plata fue para Florentino Fernández (50), que sacó punta a su humor con un número del idolatrado Jerry Lewis (91) en la película De golpe en golpe. «Es inimitable Jerry Lewis», confesó el concursante antes de ponerse en la piel del actor, vestido de uniforme.

Ana Guerra (29) y Mariló Montero (57) se enfrentaron al rodillo mortal en un duelo en que la velocidad de la cantante sobrepasó a la natural de Navarra y, por su parte, Jorge Lorenzo (35) tuvo que manejar un dron por todo el plató con el fin de pinchar seis globos de aire con una agujas insertadas en el vehículo aéreo de manera estratégica. Sin embargo, en una de las partes de la prueba, el aparato se descontroló.

Boris Izaguirre (57) era el concursante que debía enfrentarse anoche a la apnea. Sin embargo, por prescripción médica como consecuencia del ictus que sufrió durante las grabaciones del programa, sustituyó la prueba por otro desafío con pompas de jabón. Rosa López (42) se enfrentó a dos retos con un tirachinas estándar, sin punto de referencia. El primero consistía en impactar sobre una copa a seis metros de distancia, mientras que para superar el segundo, debía introducir un proyectil por un tubo para impactar sobre el globo y hacer diana.

Por último, el entrenador de los famosos, Jorge Blanco (40), se enfrentó a un reto musical esta semana. Para ello, el deportista ha aprendido a tocar el cajón flamenco junto a los componentes del Knights Club.