Rosa López cumple 42 años. Y no en su mejor momento. Poco o (casi) nada queda de la que fuera ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, en 2002, y encandilará después al público a golpe de Europe’s living a celebration. Y es que aunque todo parecía indicar que su éxito era imparable, Rosa de España es ahora Rosa. A secas.

En lo profesional, la cantante española lleva desde 2021 sin sacar álbum propio, y desde 2004 sin escuchar una de sus canciones en la radio. Así lo confirmó ella misma en una entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, en marzo de 2022. «Hasta 2004 fue una locura. Sonábamos en la radio, había pijamas, calcetines, merchandising. La última canción mía que sonó fue Don’t Stop The Music, Baby. Este es el mejor ejemplo de que las cosas se ganan. El día que suene en cualquier radio será como decirme a mí misma que lo que conseguido de nuevo», expresó.

Pero el transcurso de la trayectoria musical de la granadina se ha visto marcado por el quiste en la garganta que la mantuvo alejada de los escenarios durante doce meses, y que le provocó un esfuerzo que hizo cuando prácticamente perdió la voz a raíz de una misteriosa inyección que le dieron antes de un concierto. Algo de lo que también habló con el periodista catalán, y durante una entrevista con Toñi Moreno en Aquellos maravillosos años, en 2020. «No sabía por qué me la pusieron. Me creó inseguridad, es en lo único que tenia seguridad en mi voz, y me la quitaron y a partir de ahí pasaron muchas cosas», confesó Rosa.

Y lo cierto es que, en los últimos años, la artista ha sido duramente criticada por algunas de sus actuaciones. Especialmente, por la falta de calidad de su voz y la mala entonación y desafino desde entonces. Sin ir más lejos, durante su participación el pasado mes de noviembre en el concierto con el que David Bisbal celebró sus 20 años en la música, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y donde interpretó Vivir lo nuestro; o, más recientemente, el pasado 6 de enero, por su actuación durante la gala del Mediafest Night Fever, en la que actuó junto a otros tres ganadores de OT: Ainhoa Cantalapiedra (OT2), Vicente Seguí (OT3) y Mario Álvarez (OT 2009). «Aquello era un corral de gallos…No estuvieron acertados», señalaron algunos usuarios en las redes sociales.

Una situación que ha afectado a sus ingresos económicos. Hace unos meses, Rosa admitió que había tenido que vender su antigua casa y también el coche que tenía en propiedad, para hacer frente a sus deudas. «Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. Las facturas hay que pagarlas todas».

En lo personal, Rosa López se encuentra también en el foco de la polémica por su guerra con Chenoa, después de que la de Mallorca no invitara a la autora de Todo de lo debo a tí a su boda con el médico Miguel Sánchez Encinas (46), a la que sí asistieron otros triunfitos como Gisela (43), Natalia (40), Nuria Fergó (43), Gero Machado (40); y admitiera que no la considera su amiga. «Rosa López no es mi amiga, somos compañeras. Amigos son Natalia, Gisela, Geno, Alejandro [Parreño], ya lo habéis visto en la boda», dijo.

La propia Rosa lamentó esta decisión de la que fuera su inseparable en la Academia y, si bien en un primer momento quiso quitar hierro al asunto, la artista confesó hace escasas semanas que «Chenoa podría haber sido un poco más diplomática, tiene cabeza para eso. No hacía mucha falta, pero si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho. No quiero crear mierda de una amiga porque yo sí la considero amiga y sé cómo es».

La última aparición pública de Rosa López se ha producido esta misma semana, en la 43 edición de la Fiesta Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra anualmente en Ifema, en Madrid. La cantante ha puesto voz a la canción con la que el Ayuntamiento de Ávila se ha presentado en el evento: Si en Ávila estás. Además, Rosa forma parte del elenco de la tercera edición de El Desafío, el programa de Atresmedia en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego.