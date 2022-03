Rosa López fue, sin lugar a dudas, una de las figuras clave de la primera edición del talent musical de Televisión Española Operación Triunfo. La granadina no solo ser convirtió en la ganadora del concurso, que ha dado a conocer a artistas con destacadas carreras como David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Nuria Fergó o Gisela, sino que, además, fue la responsable de representar a España en el Festival de Eurovisión, con el mítico tema Europe’s living a celebration.

Su paso por Operación Triunfo

Ahora, la artista se ha sentado con Jordi Évole y ha comentado algunos de los detalles más desconocidos. La cantante ha reconocido que su paso por el talent musical no fue tan idílico como se había pensado, de hecho, fueron muchos los que no tenían claro si su perfil iba a funcionar o que incluso estaban convencidos de que iba a ser un fracaso total. No es la primera vez que habla de este tema, sino que también lo comentó en el reencuentro por el decimoquinto aniversario del programa o en su entrevista con Bertín Osborne. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno de tal magnitud que todavía a día de hoy le preguntan por ello.

Rosa ha comentado que no es la misma que ganó el concurso. Aunque su triunfo fue apabullante, lo cierto es que llegó a considerar que “había ganado por pena”. Pero no fue así, sino que su naturalidad y espontaneidad conquistaron al público, que se identificaba con todo el proceso que había vivido: los esfuerzos, las lecciones, sus sueños, pero también las frustraciones y los momentos complicados. Rosa representaba a cualquier persona normal con un anhelo por cumplir; con un gran talento natural que era imposible ignorar, aunque su imagen no respondiera a los códigos de la época.

La granadina ha reconocido que ‘mintió’ para asegurar su paso en las primeras audiciones. La cantante se inventó que vivía en Armilla, que sabía inglés y que tocaba el piano. Unas afirmaciones que le hicieron vivir situaciones complicadas: «he tenido momentos de no querer verlo y luego me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de aquellos momentos, pero echo de menos esa valentía de no saber qué hay. Porque para subirse a un escenario hay que tener muchos bemoles», ha recalcado.

A pesar de que la imagen que ella transmitía al subirse al escenario atrapaba al público, ha explicado que no sentía que se empatizara con ella, y que se le exigían muchas cosas. «Me preguntaron si estaba dispuesta a perder peso para entrar en el programa», ha comentado.

Una frase resume cómo vivió Rosa toda esa locura: “Me hubiese gustado sentir más empatía. Todos quieren llevarse tajada de mí” #LoDeRosa pic.twitter.com/UjpN8DpzSn — Jordi Évole (@jordievole) March 20, 2022

Sobre su paso por Eurovisión, la intérprete ha comentado que, en principio, estaba convencida de que el papel de España sería importante o que había posibilidad de ganar. Aunque fue una bonita experiencia, para ella no fue sencillo: «sentía presión, sentía que España creía que íbamos a ganar».

Su caché actual y su gran deseo

El paso del tiempo no ha sido tan benévolo con ella como le hubiera gustado. De ser un auténtico fenómeno ha pasado a una situación mucho más tranquila: «todo fue muy rápido, una locura. Grababa dos canciones por día, casi sin sabérmelas», ha reconocido de aquellos años frenéticos en los que sus temas sonaban de manera constante en la radio y además, incluso había productos merchandising sobre ella.

Una realidad ideal que, de repente, cambió: «la música dejó de sonar en la radio», ha reconocido emocionada. La artista ha asegurado que, precisamente eso es lo que más anhela en estos momentos: «este es el mejor ejemplo de que las cosas se ganan. El día que suene en cualquier radio será como: ‘lo he conseguido’. Sería una satisfacción para mí, para mis seguidores, para mi familia, para mi padre», ha comentado la granadina.

A diferencia de algunos de sus compañeros que están ligados a contratos con discográficas, Rosa ha recalcado que ella es independiente, aunque también ha revelado que su situación económica no es la ideal. Es más, ha reconocido que su situación es precaria: «no estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata. Entre 9.000 y 14.000 euros», ha confirmado.