Hay ocasiones que el amor se acaba, como les ha ocurrido a los protagonistas de esta noticia. Sin embargo, cada una de las parejas que se mostrarán a continuación han finalizado su historia de amor, pero lo han hecho desde el respeto y el cariño. Pese a que tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado, han optado por hacerlo de la mejor manera posible.

Sara Carbonero e Iker Casillas, una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país puso punto final a su romance el pasado 12 de marzo. Lo hicieron a golpe de comunicado que compartieron ambos en sus respectivas redes sociales. “Tanto Iker como yo, nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión”, comenzaba diciendo el escrito.

“Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, añadieron. Además, dejaron claro que “el respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”. Terminaron con unas palabras con las que pedían “que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión”.

Desde entonces, han demostrado que, aunque no convivan juntos ni compartan una historia de amor, que siguen teniendo una buena sintonía. Prueba de ello se puede ver a través de las redes sociales donde se dan algún que otro like y de vez en cuando algún comentario. Hace unos días Sara compartía una fotografía junto a su abuela y el exjugaor del Real Madrid no dudaba en comentar dicho post. “¡Muchas felicidades! ¡Guapísima, abuela Maxi!”, comentó Casillas.

El 17 de enero de 2021, Bertín Osborne confirmaba su separación con Fabiola Martínez. A través de Viva la Vida, el cantante emitió un comunicado para evitar cualquier tipo de especulaciones. «Queridos amigos. Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades», comenzaba diciendo.

«Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema», rezaba el escrito.

Con el paso del tiempo tanto Bertín como Fabiola han dejado claro que se siguen llevando de maravilla. Hace unas semanas, el artista confesaba a Bárbara Rey en Mi casa es la tuya que una de las cosas que más añora de su relación es que «cuando empezamos a salir (no teníamos hijos) nos metíamos en Sevilla, en el campo. Yo me sentaba a tomar nuestra copita, a charlar, y ella cocinando… y luego nos sentábamos a comer los dos. Ese es el momento más guay que yo recuerdo de una relación», explicó Osborne.

Por otro lado, Amelia Bono y Manuel Martos también han decidido acabar con su matrimonio. Tras trece años juntos y cuatro hijos en común, pusieron fin a su relación tal y como reveló ¡Hola! en el mes de junio. Pese a este desenlace, lo cierto es que siguen haciendo planes en común. Cuando Bono es preguntada por si tienen pensado darse una segunda oportunidad, se muestra tajante, pero también deja claro que le seguirán viendo con el padre de sus hijos porque mantienen una buena relación.