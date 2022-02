Rocío Osorno: Todo sobre la sevillana que ha logrado conquistar el corazón de Iker Casillas

El inicio del 2022 ha estado marcado por el amor. Son varias las parejas que se han descubierto a lo largo de este mes y medio que ha pasado desde que comenzó el nuevo año, tales como Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, o Antonio David Flores y Marta Riesco. Y es que, como no podía ser de otra manera, este miércoles de revistas también nos ha descubierto otra de las parejas que apuntan maneras a convertirse en una de las más sonadas de este año que acaba de comenzar.

Se trata de Iker Casillas y Rocío Osorno. Según Lecturas, el mostoleño ha recuperado la ilusión en el amor y todo gracias a la afamada influencer y diseñadora sevillana, a quien parece que lleva conociendo varios meses y con la que, según han revelado fuentes cercanas a la citada publicación, ya ha realizado su primera escapada romántica, aquella que ha tenido como destino París, la ciudad del amor. Desde que se conocieron, han tratado de llevar su noviazgo en secreto y, aunque por el momento no existen fotografías de la pareja, ha resultado inevitable que los primeros datos hayan trascendido a los medios de comunicación. Pero ¿quién es realmente la mujer que ha logrado enamorar a Iker Casillas?

Rocío Osorno es una influencer y diseñadora sevillana de 34 años dedicada al apoteósico mundo de las redes sociales, considerada como su principal fuente de ingresos. No obstante, compagina su faceta de it girl con la gestión de su propia marca de moda, para la que diseña vestidos de novia y looks de fiesta. Y es que, aunque la moda siempre ha sido su verdadera pasión, estudió Ingeniería agrícola. Aun así, decidió apostar por su sueño y cursar el grado de patronaje para poco después crear su propio negocio.

Su vinculación con la moda le ha ayudado a posicionarse como una de las influencers más reconocidas del panorama nacional. Cuenta con casi un millón y medio de seguidores, con los que, además de sus looks, comparte sus shootings, su día a día y algunos aspectos de su vida privada que generan curiosidad a sus followers.

Al igual que Iker, Rocío también ha pasado por una separación. La andaluza compartía su vida felizmente con el senador de Vox Jacobo González – Robatto, comúnmente conocido como Coco. La pareja, que se conoció en un rally solidario celebrado en Marruecos en 2016, decidió pasar por el altar en junio de 2019. Lo hicieron en la Catedral de Sevilla y ante la presencia de un gran número de rostros conocidos del país, aunque nadie podía presagiar que tan solo un año y medio después la pareja iba a poner fin a su breve, aunque intenso matrimonio.

Fue la propia Rocío la que decidió comunicar la ruptura a través de sus redes sociales tras varias semanas de rumores entre sus seguidores. “Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación” confesó. Desde entonces, continua muy volcada en los cuidados de los dos hijos que comparte con Coco, pequeños a los que Osorno sigue dedicando la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, ahora parece que tendrá que aprender a organizarse mejor, ya que su relación con Iker Casillas también precisará algo de dedicación.