Hace dos semanas salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía Iñaki Urdangarin en actitud cariñosa con una mujer que no era la infanta Cristina. A las pocas horas de salir a la luz dicha información se conoció el nombre de la nueva ilusión del ex Duque de Palma. Se trata de Ainhoa Armentia, también compañera de Urdangarin, pues trabajan en el mismo buffet de abogados, lugar donde se conocieron y en el que también saltaron las chispas entre ambos.

Emitieron un comunicado, conciso con el que despejaban todo tipo de especulaciones. “De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin”, rezaba el escrito. Si bien, el exdeportista si se dejó ver tras su separación, poco se sabía de la Infanta.

Fue la periodista Mariángel Alcázar la que arrojó luz sobre la ubicación de la Infanta. La comunicadora, especializada en Casa Real, confirmó en el plató de El programa de Ana Rosa, que la hermana del Rey había pasado unos días encerrada en Zarzuela. Ahora, el espacio de Sonsoles Ónega, Ya son las 8, ha mostrado en exclusiva la hoja de ruta de la hija del Rey Emérito.

Aurelio Manzano es quien ha logrado esta fotografía gracias a un testigo llamado José Luis Luna. «Horas después de estar en el programa el día que hablamos sobre el paradero de la Infanta, José Luis me envía un mensaje vía Facebook y me dice ‘yo ayer estaba viendo el programa y la Infanta está aquí. La he visto y tengo una fotografía. En ese momento le dije que me la mandara y pensaba que me iba a pedir dinero y no me lo pidió. La fotografía él la hace el lunes 24 de enero, mismo día que sale el comunicado», relata Manzano.

Por tanto, la infanta Cristina ha estado todo este tiempo en Ginebra -Suiza-. Tal y como ha relatado el testigo se dejó ver por un barrio muy cercano al centro. «Paseando por Ginebra yo me la encontré en la parada del metro y cuando la vi sabía que era ella. Hacía el mismo recorrido que yo y cuando pasó su guardaespaldas delante, pasó un segundo y yo hice la fotografía. Luego continué hasta el Parque de los Bastiones y allí me paré y su guardaespaldas también se paró y estaba como vigilándome. Unos momentos después la volví a seguí y allí me paré un rato y me preguntaron si yo era de prensa y les dije que no. Hablamos un rato y ahí quedamos», cuenta José Luis. «La infanta iba delante y los dos escoltas detrás», ha añadido. Además, ha explicado cómo vio a la hermana del Rey Felipe VI. «La vi triste», ha contado el testigo de Aurelio Manzano.

Tal y como se pude ver en la fotografía, la Infanta luce de espaldas, pero visiblemente más delgada que en otras ocasiones. Lleva un atuendo oscuro y una bolsa con varios tupper.