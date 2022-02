Marta Riesco estalla contra Alessandro Lequio: «Un poco de empatía»

Marta Riesco sigue inmersa en un momento complicado. Después de regresar de la baja médica que se cogió para luchar contra un bajón anímico que tuvo, está despachando a algunos detractores que tiene. Uno de los más fuertes e insistentes estaba siendo Alessandro Lecquio. Su compañero en El Programa de Ana Rosa ha sido uno de los más duros contra la periodista, cuestionando los motivos de su baja laboral.

A la reportera se le ha acabado la paciencia y no ha dudado en responderle públicamente. Marta ha utilizado su cuenta de Instagram para lanzar una misiva contra el italiano. Considera que ha sido víctima por su parte de «comentarios machistas y vejatorios».

«En estos tiempos donde estamos tan solidarizados con los temas de salud mental… que un compañero mío al que jamás le he hecho nada (precisamente al revés) se dedique a cuestionar mi baja laboral de 9 días, dada por un médico y certificada por un hospital público y sin que haya trascendido qué pone exactamente en el parte, es la cosa más baja, lamentable y vergonzosa que he visto en mi vida», comienza diciendo en su perfil.

Marta Riesco está muy enfadada con Alessandro Lequio y no duda en dirigirse directamente a él, mencionándolo incluso en su mensaje: «Llevas días descalificándome sin parar, con comentarios machistas, vejatorios hacia mi persona. Y no solo hacerme daño a mí y a mi familia, sino a todos aquellos que como yo han necesitado o necesitan ayuda», prosigue

Finalmente, Marta Riesco concluye pidiendo al ex de Ana Obregón «un poco de empatía, señor Alessandro Lequio, que de lo que me ha ocurrido a mí, nadie estamos exentos, ni siquiera usted. Y sobre todo escribo para que gente como él no os avergüence a aquellos que tenéis problemas. Pedid ayuda y contadlo, podéis ayudar también a mucha gente», sentencia la reportera.

Marta Riesco y Antonio David Flores, ¿juntos?

Esa es la pregunta que más se repite en las últimas fechas. La semana pasada, la revista Semana y el programa en el que trabaja Marta Riesco confirmaban la ruptura entre Antonio David y la trabajadora de Mediaset. Sin embargo, los dos están jugando al despiste. Este mismo fin de semana, ella colgaba una storie en Instagram para mostrar su look, pero hubo algo que llamó la atención de sus seguidores.

La sombra de unas piernas cruzadas alertaron de la presencia de alguien más junto a Marta. Los ávidos usuarios concluían en su mayoría que se podía tratar del ex Guardia Civil. Para ello se basaban en dos indicios: que Antonio David se suele sentar con las piernas cruzadas y en las deportivas que llevaba, de la firma Valentino y valoradas en 600 euros. Para más inri, compañeros del gremio como Miguel Ángel Nicolás dijeron en Ya es Mediodía que «Marta Riesco sigue con Antonio David Flores». La respuesta definitiva, solo ellos la saben.